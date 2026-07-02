Курс доллара на бирже снизился еще на 4 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,47 тенге, снизившись на 4,76 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 июля установлен на уровне 479,26 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 472,89 тенге, продают по 479,89 тенге. Евро можно приобрести по 541,77 тенге, а продать по 552,00 тенге. Рубль покупают по 5,70 продают по 6,00 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 474,86 тенге, продают по 477,23 тенге. Евро торгуется в диапазоне 540,82 — 546,81 тенге, а рубль: 5,87 — 6,01 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 475,55 тенге, а продают по 477,96 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 541,21 — 547,61 тенге, а рубль в районе 5,83 — 5,95 тенге.

По итогам дневных торгов 1 июля средневзвешенный курс доллара составил 479,26 тенге, снизившись на 0,72 тенге.