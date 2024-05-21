Цена золота вновь обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции золота подскочила до $2454,1 тысяч, что является новым историческим рекордом для драгоценного металла, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, причинами нового скачка стали растущие ожидания по снижению процентных ставок Федеральным резервом США позднее в этом году, а также крайне сложные геополитические события в мире, включая гибель президента Ирана Ибрахима Раиси. Кроме того в субботу направлявшийся в Китай нефтяной танкер был сбит ракетой хуситов в Красном море.

Все эти события лишь усиливают роль драгметалла как защитного актива в условиях крайне высокой неопределенности и рисков. Однако уникальным является и тот факт, что всего за первую половину текущего года цена золота уже второй раз обновляет исторический максимум. Это говорит о том, что ситуация в мировой геополитической арене крайне хрупка и полна разных рисков.