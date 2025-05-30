Цена нефти Brent вновь опустилась до $63 впервые с 9 мая

Валютный рынок

По итогам торгов в четверг курс USD/KZT снизился на 3,31 тенге — до 509,12 тенге за доллар. При этом объем торгов увеличился до 248,4 млн долларов против 197,9 млн на предыдущей сессии. С учетом нейтрального в целом внешнего фона (одновременный рост нефтяных котировок и индекса доллара), укреплению курса нацвалюты, вероятно, способствовали в большей степени внутренние факторы. Поддержку тенге могли по-прежнему оказывать ожидания, что Нацбанк сохранит базовую ставку на предстоящем заседании, а также перевес предложения инвалюты со стороны Нацбанка, экспортеров и КГC над спросом на неё со стороны предприятий и населения. Дополнительным позитивным фоном для тенге могло выступать и укрепление российского рубля, с которым казахстанская валюта исторически демонстрирует высокую степень корреляции.

Диаграмма: KASE

Нефть

Цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на фоне ожиданий увеличения добычи ОПЕК+, неопределённости относительно тарифной политики Трампа (см. ниже). Так, цена на нефть марки Brent в четверг опустилась до 63,4 доллара за баррель (-1,5%), а к настоящему моменту упала ниже 63 долларов за баррель (-0,5%). Кроме того, Международное энергетическое агентство предупредило о снижении спроса в Китае.

Диаграмма: Investing

Ранее мы писали, что, по прогнозу МВФ, в 2025 году в Казахстане ожидается увеличение дефицита бюджета и платежного баланса в условиях снижения цен на нефть.