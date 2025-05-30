Рост реального ВВП Казахстана ускорился и составил 6% — МВФ

По итогам первых четырех месяцев 2025 года, рост реального ВВП ускорился и составил 6%, сообщают в МВФ.

— Рост обусловлен высокой активностью в секторах услуг, транспорта, строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности. Внутренний спрос поддерживается высоким уровнем потребительского кредитования и мягкой налогово-бюджетной политикой; при этом растет доля государственных инфраструктурных инвестиций в ВВП, — говорится в заявлении Аль-Эйда.

В 2025 году МВФ ожидает экономический рост в размере примерно 5%.

— Это обусловлено снижением темпов роста в странах-торговых партнерах и вторичными эффектами для ненефтяных секторов в результате снижения мировых цен на нефть, а рост ненефтяного ВВП в среднесрочной перспективе составит приблизительно 3,5%, в соответствии с текущими оценками неинфляционного устойчивого роста, — уточняют в МВФ.

По прогнозу МВФ, в 2025 году инфляция составит приблизительно 10,5% из-за сохраняющегося давления внутренних цен.

Также в условиях снижения цен на нефть ожидается увеличение дефицита бюджета и платежного баланса. По прогнозам, в 2025 году ожидается сохранение стимулирующей налогово-бюджетной политики с увеличением ненефтяного дефицита бюджета с 7,9% до 8,0% ВВП.

Следует приветствовать планы правительства на 2026 год по повышению ставок НДС, расширению налоговой базы, а также по внедрению цифровизации в целях повышения собираемости доходов, согласно заявлению.

Финансовое состояние банков является благополучным, продолжается работа по сдерживанию рисков для финансовой стабильности, однако необходимо вести мониторинг факторов уязвимости.

Для наращивания темпов неинфляционного устойчивого роста необходимы дальнейшие структурные реформы, включая реформы по дальнейшему сокращению доли государства в экономике, укреплению системы государственного управления, совершенствованию мер регулирования рынка труда и рынка товаров, а также ускорению диверсификации экономики и торговли, рекомендует МВФ.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–апрель 2025 года реальный ВВП Казахстана вырос на 6% — заметнее, чем в январе–марте (плюс 5,6%), и почти вдвое превысив темп аналогичного периода 2024-го (плюс 3,4%).