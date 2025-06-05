Цена на золото в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана, 5 июня грамм золота обойдется в 55 324,92 тенге.

В прошлый четверг, 29 мая, стоимость драгметалла составляла около 54 749 тенге.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в Топ-20 стран мира по запасам золота. За последние 10 лет добыча золотосодержащих руд в стране выросла в 2,2 раза.

Согласно информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council), общий спрос на золото в первом квартале 2025 года вырос на 1% в годовом выражении и составил 1 206 тонн — это самый высокий показатель для первого квартала с 2016 года.

Центральные банки приобрели 244 тонны золота в первом квартале — это меньше, чем в предыдущем квартале.

Также спрос на золотые ювелирные изделия резко сократился на фоне рекордных цен: объемы достигли самого низкого уровня с 2020 года. В свою очередь, в стоимостном выражении потребительские расходы на ювелирные изделия из золота выросли на 9% в годовом выражении — до $35 млрд.

Напомним, в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, в 2024 году цена на золотые изделия возросла на 8,3%.