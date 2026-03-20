телерадиокомплекс президента РК
    09:35, 20 Март 2026 | GMT +5

    Цементобетонное покрытие станут чаще использовать на трассах Казахстана

    Министерство транспорта Республики Казахстан определило приоритеты развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение качества дорожной сети и усиление транзитного потенциала страны, передает агентство Kazinform.

    Типы дорожных покрытий изменят в Казахстане
    Фото: Министерство транспорта

    Предусмотрен пересмотр подходов к выбору типов дорожных покрытий. На подъездных дорогах к малым населённым пунктам приоритет будет отдан гравийным и щебёночным решениям. В то же время на участках с высокой транспортной нагрузкой, прежде всего на международных маршрутах расширится применение цементобетонных покрытий, отличающихся повышенной долговечностью и устойчивостью к климатическим условиям.

    Существенный акцент сделан на развитии транзитных коридоров. В числе ключевых направлений — реализация проектов «Бейнеу — Саксаульский», «Кызылорда — Саксаульский», «Саксаульский — Улгайсын» и «Жанаозен — Кендирли — Темирбаба». Параллельно будет увеличен объём среднего ремонта: к 2028 году охват работ на дорогах республиканского значения достигнет 10 тыс. километров.

    Отдельным вектором обозначено дальнейшее развитие деятельности национального оператора автодорог с акцентом на повышение финансовой устойчивости, расширение инвестиционного потенциала и внедрение современных моделей управления дорожными активами.

    В числе технологических приоритетов — переход на полимер-модифицированные битумы отечественного производства, а также внедрение механизмов предварительной экспертизы проектных решений и научно-технического сопровождения на стадии реализации проектов.

    Ключевая роль в научно-техническом обеспечении отводится Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту (КаздорНИИ). Институт участвует в разработке технико-экономических обоснований, исследованиях по применению цементобетонных покрытий, анализе транспортных нагрузок и климатических факторов, а также сопровождает внедрение новых технологий и материалов.

    Дополнительно предусмотрена интеграция дорожной инфраструктуры с цифровыми решениями. Вдоль ключевых маршрутов будет развиваться волоконно-оптическая связь и внедряться технологии 5G, что создаст основу для дальнейшего развития интеллектуальных транспортных систем. Также запланировано создание многофункциональных сервисных зон и развитие инфраструктуры на пунктах пропуска.

    Ожидается, что реализация намеченных мер позволит повысить качество дорожной сети, укрепить транзитный потенциал Казахстана и обеспечить устойчивое развитие транспортной инфраструктуры в среднесрочной перспективе.

    Ранее миллиардные нарушения выявили при строительстве дорог в регионах Казахстана.

    Динара Жусупбекова
