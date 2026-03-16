Миллиардные нарушения выявили при строительстве дорог в регионах Казахстана

По результатам анализа выработано более 80 рекомендаций, направленных на устранение системных пробелов в планировании, строительстве и техническом надзоре.

В ходе мероприятий в регионах страны установлено завышение сметной стоимости на сумму 11 млрд тенге.

Выявлено 362 неактуальных ПСД, на разработку которых нерационально затрачено 23 млрд тенге, а также 324 объекта стоимостью 27 млрд тенге, не прошедших обязательную государственную экспертизу.

Зафиксированы факты использования 70 фирмами недостоверных сведений об опыте работы для получения контрактов на сумму около 408 млрд тенге.

В рамках исполнения рекомендаций внесены изменения в Закон «О противодействии коррупции», предусматривающие приравнивание лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на объектах автомобильных дорог, к лицам, выполняющим государственные функции.

Введен прямой запрет на ввод дорог в эксплуатацию без устранения замечаний Национального центра качества дорожных активов.

В целях цифровизации отрасли внедрена единая информационная база дорожно-строительных материалов, предоставляющая открытый доступ к данным от характеристик конкретного карьера до результатов лабораторных испытаний.

Данная платформа обеспечивает централизованный сбор информации и исключает риски фальсификации сведений о качестве продукции наряду с лоббированием интересов производителей.

Принятые меры позволят обеспечить прозрачное освоение свыше 360 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на 2026 год.

Ранее сообщалось, что в дорожную отрасль Казахстана вложат 4,6 трлн тенге.