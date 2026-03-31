ЦБ Катара объявил о превентивных мерах поддержки финансового сектора

Центральный банк Катара (QCB) объявил о введении комплекса мер денежно-кредитной политики, которые направлены на поддержание ликвидности банковского сектора и обеспечение стабильного функционирования финансового рынка на фоне текущей ситуации.

В рамках принятых мер регулятор предоставит банкам неограниченный доступ к операциям репо в национальной валюте под залог отвечающих требованиям ценных бумаг. Мера призвана обеспечить достаточный уровень ликвидности в банковской системе.

Кроме того, в дополнение к действующим операциям «овернайт» регулятор запускает новый инструмент срочного репо со сроком до трех месяцев. Ожидается, что это позволит банкам более гибко управлять краткосрочной ликвидностью в текущий период.

Одновременно центробанк принял решение о снижении нормы обязательных резервов по депозитам с 4,5% до 3,5%. По оценкам регулятора, данная мера высвободит дополнительную ликвидность и расширит возможности банков по финансированию экономики.

Отдельный блок мер нацелен на поддержку заемщиков. Регулятор разрешил банкам предоставлять оказавшимся под влиянием текущих обстоятельств клиентам отсрочку по выплатам сроком до трех месяцев.

Ранее Центробанк ОАЭ принял пакет мер по обеспечению устойчивости банковского сектора.

Сообщалось также, что ОАЭ потребовали от Ирана компенсации за ущерб результате ударов.