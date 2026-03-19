    21:04, 18 Март 2026 | GMT +5

    Центробанк ОАЭ принял пакет мер по обеспечению устойчивости банковского сектора

    Меры призваны обеспечить банкам доступ к ликвидности и предоставить дополнительную гибкость в использовании избыточных средств и буферов капитала для поддержки экономики страны, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: WAM

    Совет директоров ЦБ ОАЭ в ходе заседания отметил, что в условиях текущих чрезвычайных обстоятельств финансовая система страны продемонстрировала устойчивость. События не оказали существенного влияния на состояние банковского сектора и работу платежных систем.

    — Совокупный объем ликвидности, размещенной банками ОАЭ в Центральном банке страны, а также их чистых активов, соответствующих требованиям для проведения операций с регулятором, достиг порядка 920 миллиардов дирхамов (250 миллиардов долларов США). Из этой суммы более 400 миллиардов дирхамов (109 миллиардов долларов США) приходится на остатки средств банков на резервных счетах в ЦБ, — передает Агентство новостей Эмиратов сообщение Центробанка.

    Вместе с тем регулятор сообщил о принятии комплексного пакета мер по укреплению стабильности и устойчивости банковского сектора ОАЭ, включающего меры денежно-кредитной политики, инструменты поддержки ликвидности и фондирования банковского сектора, смягчение требований к буферам капитала и меры по снижению кредитных рисков.

    Ранее сообщалось, что Белый дом оценил расходы на военную операцию против Ирана в 12 млрд долларов США.

    Авиакомпании мира повышают цены и сокращают рейсы из-за топливного шока на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Азамат Бекжан
