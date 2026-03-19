    22:37, 18 Март 2026 | GMT +5

    ЦАХАЛ уничтожил 80 военных объектов «Хезболлы»

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что ее сухопутные подразделения уничтожили 80 военных объектов, принадлежащих «Хезболле», на юге Ливана, передает Kazinform со ссылкой на Арменпресс.

    Фото: Арменпресс

    — В рамках оборонительных операций на передовой военнослужащие 300-й бригады 146-й дивизии продолжают операции, направленные на уничтожение объектов организации «Хезболла» на юге Ливана. За прошедшую неделю войска уничтожили более 80 объектов инфраструктуры «Хезболлы», а также ликвидировали двух боевиков, вышедших из одного из таких объектов в этом районе, — говорится в заявлении армии обороны Израиля.

    Эскалация между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» продолжает усиливаться на фоне ракетных атак и масштабных авиаударов по территории Ливана.

    Ранее Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по южным пригородам Бейрута после массированного ракетного обстрела северных и центральных районов Израиля со стороны ливанской группировки «Хезболла». По сообщениям израильских военных, за короткий промежуток времени были поражены около десяти объектов движения, включая командные пункты и инфраструктуру «Радван», элитного подразделения «Хезболлы».

    Диана Калманбаева
