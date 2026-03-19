ЦАХАЛ уничтожил 80 военных объектов «Хезболлы»

— В рамках оборонительных операций на передовой военнослужащие 300-й бригады 146-й дивизии продолжают операции, направленные на уничтожение объектов организации «Хезболла» на юге Ливана. За прошедшую неделю войска уничтожили более 80 объектов инфраструктуры «Хезболлы», а также ликвидировали двух боевиков, вышедших из одного из таких объектов в этом районе, — говорится в заявлении армии обороны Израиля.

Эскалация между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» продолжает усиливаться на фоне ракетных атак и масштабных авиаударов по территории Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по южным пригородам Бейрута после массированного ракетного обстрела северных и центральных районов Израиля со стороны ливанской группировки «Хезболла». По сообщениям израильских военных, за короткий промежуток времени были поражены около десяти объектов движения, включая командные пункты и инфраструктуру «Радван», элитного подразделения «Хезболлы».