ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны на юге сектора Газа

Соответствующее объявление ЦАХАЛ размещено в субботу, 6 сентября, в Telegram.

В указанном районе находятся полевые госпитали, водопроводы и опреснительные установки, заявили израильские военные. Он будет обеспечиваться продовольствием, палатками, медикаментами и медоборудованием, которые будут поставляться в координации с COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях. — Ред.) и международным сообществом.

Таким образом жителям «города Газа и всем тем, кто там находится», рекомендовано переехать в эту зону, уточнило агентство AFP. «Воспользуйтесь возможностью немедленно отправиться в гуманитарную зону и присоединиться к тысячам людей, которые уже сделали это», - привело агентство сообщение израильских военных.

По оценкам ООН, в Газе и прилегающих районах проживают около 1 млн человек.

В августе движение ХАМАС согласилось с предложением о временном прекращении огня. Оно было представлено посредниками — Египтом, США и Катаром. Однако Израиль, в частности, требует, чтобы исламисты освободили всех заложников, сложили оружие и передали контроль над безопасностью в секторе Газа Израилю.

ООН: В Газе официально зафиксирован полномасштабный голод

В августе экспертная группа FRC (Famine Review Committee — Комитет по оценке голода) впервые официально подтвердила, что в провинции Газа на севере сектора зафиксирован голод. В рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) речь шла о пятой, катастрофической, степени. Доклад группы FRC был опубликован 22 августа.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю, вторглось на его территорию, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 62 тысяч палестинцев, еще свыше 157 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.