    00:21, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны на юге сектора Газа

    В свете расширения наземной операции в городе Газа и захвата опорных пунктов палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона II», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Газа
    Фото: Анадолу

    Соответствующее объявление ЦАХАЛ размещено в субботу, 6 сентября, в Telegram.

    В указанном районе находятся полевые госпитали, водопроводы и опреснительные установки, заявили израильские военные. Он будет обеспечиваться продовольствием, палатками, медикаментами и медоборудованием, которые будут поставляться в координации с COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях. — Ред.) и международным сообществом.

    Таким образом жителям «города Газа и всем тем, кто там находится», рекомендовано переехать в эту зону, уточнило агентство AFP. «Воспользуйтесь возможностью немедленно отправиться в гуманитарную зону и присоединиться к тысячам людей, которые уже сделали это», - привело агентство сообщение израильских военных.

    По оценкам ООН, в Газе и прилегающих районах проживают около 1 млн человек. 

    В августе движение ХАМАС согласилось с предложением о временном прекращении огня. Оно было представлено посредниками — Египтом, США и Катаром. Однако Израиль, в частности, требует, чтобы исламисты освободили всех заложников, сложили оружие и передали контроль над безопасностью в секторе Газа Израилю.

    ООН: В Газе официально зафиксирован полномасштабный голод

    В августе экспертная группа FRC (Famine Review Committee — Комитет по оценке голода) впервые официально подтвердила, что в провинции Газа на севере сектора зафиксирован голод. В рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) речь шла о пятой, катастрофической, степени. Доклад группы FRC был опубликован 22 августа.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС  нанесло массированный ракетный удар по Израилю, вторглось на его территорию, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

    Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 62 тысяч палестинцев, еще свыше 157 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.

    сектор Газа В мире Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
