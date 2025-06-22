ЦА — КНР: новая глава в интеграции СМИ

В преддверии мероприятия состоялась двусторонняя встреча директора ТРК Президента Раушан Кажибаевой и генерального директора информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа.

Стороны обсудили вопросы укрепления всестороннего стратегического партнерства, усиления голоса СМИ Центральной Азии и Китая в международном информационном пространстве, взаимодействия в процессах построения сообщества единой судьбы человечества.

Открывая Форум, директор ТРК Президента Раушан Кажибаева отметила актуальность и важность вопросов, вынесенных на повестку дня.

По словам руководителя медиа-холдинга, Центральную Азию и Китай объединяют не только география и экономика, но и многовековая культурная общность, традиции и стремление к миру и взаимопониманию. В течение столетий Великий шелковый путь служил катализатором колоссальных преобразований, происходящих на евразийском пространстве. И сегодня эту роль выполняет проект «Один пояс — один путь», инициативу которого председатель КНР Си Циньпин впервые озвучил в Астане в 2013 году.

— Наши страны реализуют масштабные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах. Но не менее важно создавать общее информационное и культурное пространство, которое позволит нам лучше узнать друг друга, — подчеркнула Раушан Кажибаева, акцентировав важную роль СМИ в формировании общественных настроений, обмене новыми идеями, смыслами и ценностями.

Kazinform в этом контексте развивает свое присутствие в социальных сетях Китая. Официальные аккаунты агентства на платформах Weibo и WeChat позволяют оперативно и эффективно распространять казахстанские новости, доступные широкой аудитории.

— Состоявшийся на днях в Астане второй саммит «Центральная Азия — Китай» задает стратегический курс в развитии отношений государств нашего региона с Поднебесной. Задача СМИ — поддерживать и продвигать эти инициативы в информационном поле, что будет способствовать укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран, — подчеркнула Раушан Кажибаева.

Генеральный директор ИА «Синьхуа» Фу Хуа высоко оценил результаты сотрудничества между СМИ Китая и пяти стран Центральной Азии, что способствует углублению взаимопонимания и дружбы между нашими народами.

— Давайте воспользуемся возможностью этого Форума для обсуждения сотрудничества: сообща планировать развитие, объединять усилия, чтобы весь мир услышал и ясно понял голос информационных агентств Китая и Центральной Азии. Это позволит внести вклад информационных агентств в содействие построению сообщества с единой судьбой, — заявил Фу Хуа.

По его словам, для укрепления взаимодействия Синьхуа была разработана Партнерская программа сотрудничества СМИ и аналитических центров Глобального Юга.

— Мы рассчитываем на активное участие СМИ, аналитических центров, правительственных учреждений, компаний и вузов стран Глобального Юга, включая центральноазиатские, для продвижения практического сотрудничества в различных областях, — отметил генеральный директор ИА «Синьхуа».

В рамках диалоговой площадки также выступили руководители информационных агентств Кыргызстана «Кабар», Таджикистана «Ховар», Туркменистана «Медиа-Туркмен» и Государственного информационного агентства Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних и многосторонних гуманитарных связей, продвижения совместных проектов, обмена контентом, подготовки кадров, укрепления потенциала СМИ, совместного использования ресурсов в рамках продвижения инициативы «Один пояс — Один путь».

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Участники Форума рассмотрели меняющиеся подходы в профессиональной деятельности в условиях быстрого развития технологий искусственного интеллекта, высказались за необходимость соблюдения этических норм и высоких профессиональных стандартов.

По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между ТРК Президента и ИА «Синьхуа». Документом предусматривается обмен новостным контентом, совместные тренинги и семинары, развитие новых форматов мультимедийного взаимодействия, а также продвижение информации на национальном и международном уровнях.