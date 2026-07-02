Трудовым правам придается особое значение в новой Конституции — эксперт

Вступившая в силу новая Конституция Казахстана поднимет на новый уровень защиту прав и свобод граждан. Такое мнение высказала профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических наук Алуа Ибраева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В статье 18 прописаны права и свободы человека в качестве главного приоритета государства. Это означает, что теперь правовые решения граждан будут защищаться по определенным стандартам. Наряду с этим, справедливость, закон и порядок стали основными опорами Конституции. Честь и достоинство человека будут защищаться, как неприкосновенные ценности, — сказала Ибраева.

По ее словам, новая Конституция отвечает и требованиям цифровой эпохи.

— Защита персональных данных и безопасность цифровых услуг — одно из главных требований современной правовой системы. Поэтому, определение таких норм в Основном законе усиливает права граждан в соответствии с новой эпохой, — говорит Алуа Ибраева.

Наряду с этим, новая Конституция усиливает гарантии социальных прав и конкретизирует ответственность государства.

— В статье 27 Конституции закреплена норма «Каждый человек имеет право на труд». Каждый гражданин может свободно выбирать профессию и место работы, и никто не привлекается к незаконному принудительному труду. Граждане имеют право на безопасные условия труда и оплату труда без дискриминации, — говорит профессор.

В заключение спикер отметила, что в новой Конституции определены важные приоритеты. По ее словам, в качестве стратегического курса государства закреплены развитие человеческого капитала, поддержка образования, науки и инноваций, а также защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, содержание и структура Основного закона обновлено в соответствии с современными требованиями, сформирована новая правовая основа защиты прав граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения разработало новые учебники для общеобразовательных школ, в которые внесены нормы новой Конституции.