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Трудоустройство в Англии обещал аферист из Туркестана
8 Мая 2022 20:46

Трудоустройство в Англии обещал аферист из Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция Туркестана задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину, который обещал за вознаграждение помочь с работой в Великобритании, передает МИА «Казинформ».

С заявлением о мошенничестве в полицию Туркестана обратились местные жители. По словам одного из потерпевших, некий знакомый, войдя в доверие, пообещал трудоустроить его в Англии. Спустя полгода мужчина так и не выполнил обещанного.

«Двум потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму в 800 тыс. тенге. Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество», – сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель областного центра, который выманил крупную сумму. После этого потерпевшие обратились с заявлениями к сотрудникам полиции, чтобы вернуть деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. В случае доказательства вины задержанного ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет либо огромный штраф.

В полиции отметили, что мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений в Казахстане.


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