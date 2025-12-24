Трудно не заметить роль Казахстана как центра дипломатической активности в ЦА — грузинский политолог

Казахстан проводит реформы строго на основе эволюционного подхода с учётом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны, резюмировал Касым-Жомарт Токаев в ходе одного из выступлений. Президент назвал инициативу о создании однопалатного Парламента инновационным политическим решением, подчеркнув, что она укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации.

— Васо Гурамович, как, по Вашему мнению, изменилась международная репутация Казахстана в уходящем году?

— В уходящем году международная репутация Казахстана однозначно укрепилась, поскольку Президент Касым-Жомарт Токаев, выделялся своими важными стратегическими инициативами как на внешней арене, так и внутри страны. Этому способствовала разумная, мудрая, многовекторная внешняя политика Казахстана, которая на протяжении всего периода независимости республики отличается сбалансированным и прагматичным характером.

— Насколько заметна роль Казахстана как центра дипломатической и экономической активности в Центральной Азии?

— Ведущую роль Казахстана как центра дипломатической и деловой активности в Центральной Азии трудно не заметить. Если взять хотя бы один из последних визитов Президента Казахстана, можно заключить, что Япония рассматривает центральноазиатский регион как источник ресурсов и ключевое звено в новых торговых отношениях между Азией и Европой, и в этой конструкции Казахстан занимает центральное место. Ведущая роль Казахстана также прослеживалась и во время визита руководителей стран Центральной Азии в Вашингтон, когда Президент Токаев обратился к Президенту Трампу и занял там одну из ключевых позиций.

Кроме того, нельзя не отметить призыв Президента Казахстана внутри страны к формированию образа ответственного гражданина и построению Нового Казахстана. Это может служить примером для других государств Центральной Азии, где также актуальны вопросы укрепления гражданской идентичности и повышения доверия к институтам власти.

— Назовите наиболее значимые, на Ваш взгляд, инициативы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым в 2025 году.

— Среди наиболее значимых инициатив, которые были озвучены Касым-Жомартом Токаевым в 2025 году, стоит выделить призыв к реформированию Совбеза ООН и усилению роли средних держав, к числу которых относится Казахстан. Президент Токаев подчеркнул необходимость движения к миру без ядерного оружия, где Казахстан, как страна диалога, мира и сотрудничества, способен сыграть важную роль.

Также особое внимание заслуживают инициативы Касым-Жомарта Токаева в области масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Целью является перестройка системы государственного управления и модернизация экономики на основе цифровых решений. Это и внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность Евразийского экономического союза, о чём Президент Токаев заявил совсем недавно. Кроме того, важным шагом стала Парламентская реформа в Казахстане с прицелом на 2027 год — это новая политическая трансформация, значимая для всей страны.

— Какие зарубежные поездки Президента Токаева стали определяющими для внешней политики Казахстана в 2025 году? И какие визиты иностранных лидеров в Астану Вы бы выделили как стратегически важные?

— Исходя из того, что Казахстан находится в геополитическом треугольнике Россия-Китай-США, и в этих условиях отстаивает свои национальные интересы, страна выстраивает прагматичную многовекторную внешнюю политику. Главными зарубежными поездками Президента Токаева в 2025 году стали визит в Китай, где состоялось открытие культурного центра Казахстана, участие во встрече лидеров пяти стран Центральной Азии с президентом США в формате C5+1 в Вашингтоне. Конечно же, важно выделить официальный визит Главы вашего государства в Москву и саммит Центральная Азия — Япония в Токио. Эти поездки определили приоритетные внешнеполитические направления Казахстана.

Среди визитов иностранных лидеров в Астану в 2025 году особое значение имел визит президента Ирана, который стал важным шагом в укреплении регионального сотрудничества. Также стоит отметить приезд спецпосланников президента Трампа накануне визита Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон. Эти контакты направлены на углубление стратегического партнёрства между Казахстаном и США, что является ключевым элементом многовекторной внешней политики страны. Такая политика уже приносит результаты и будет продолжать укреплять позиции Казахстана на международной арене в ближайшие годы.

— Участие Казахстана в каких международных мероприятиях стало для республики площадкой усиления влияния?

— В 2025 году состоялось множество международных мероприятий, значительно усиливших позиции Казахстана на мировой арене. Среди них особенно выделяются встречи в формате «Центральная Азия — США» в Вашингтоне и «Центральная Азия — Япония» в Токио. Также важно участие Казахстана в саммите ШОС в Китае, заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кыргызстане и в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где Президент Токаев озвучил ключевые инициативы для ЕАЭС.

Дополнительно стоит отметить проведение международного форума Astana International Forum в мае, прошедшего под девизом «Соединяя умы, формируя будущее» и сфокусированного на глобальных вызовах в сфере экономики, климата и международного диалога. На Астанинском международном форуме 2025 года приняли участие около 7 тысяч делегатов из стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Среди них были представители ключевых международных организаций, таких как ООН, ФАО и другие. Это подчёркивает значимость форума как глобальной платформы, объединяющей политиков, экспертов и лидеров общественного мнения.

— Как Вы оцениваете динамику экономического роста Казахстана за этот год? Какие направления, на Ваш взгляд, продемонстрировали наибольший прогресс?

— В экономическом плане Казахстан также продемонстрировал уверенный рост — за 10 месяцев 2025 года ВВП увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный ВВП страны превысил 300 млрд долларов, что является сильным результатом в условиях нестабильной глобальной экономики. Казахстан демонстрирует устойчивое развитие, и основной вклад в рост экономики вносят промышленность и сельское хозяйство — направления, которым Президент Токаев уделяет приоритетное внимание.

— Какие из направлений сотрудничества Казахстана с зарубежными партнёрами Вы считаете наиболее значимыми с точки зрения долгосрочного развития страны и усиления её позиций на международной арене?

— В рамках многовекторной внешней политики страна укрепляет экономические связи с тремя основными крупными мировыми державами: Россией, США и Китаем. Особенно динамично развиваются отношения с КНР: товарооборот между странами в 2024 году достиг 44 млрд долларов, что делает Китай крупнейшим торгово-инвестиционным партнёром Казахстана. Важным аспектом остаётся и внешнеполитическое согласие — позиции двух стран совпадают по ряду международных вопросов, включая поддержку территориальной целостности Грузии, что позитивно воспринимается в Тбилиси как проявление ответственного партнёрства.

Казахстан активно развивает сотрудничество с Соединёнными Штатами, стремясь придать двусторонним отношениям новый импульс. Объём американских инвестиций в экономику страны уже достиг 2,5 млрд долларов, что свидетельствует о высокой степени доверия и успешности внешнеполитического курса.

Параллельно Казахстан углубляет партнёрство с Россией: в числе значимых проектов — строительство атомной электростанции при участии «Росатома», а также реализация 114 совместных проектов на сумму почти 22 млрд долларов.

Всё это — яркое подтверждение многовекторной дипломатии Казахстана, направленной на укрепление международных связей, привлечение инвестиций и устойчивое развитие страны в ближайшие годы.