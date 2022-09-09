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    12:57, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тройня родилась в Алматы - врачи провели сложную операцию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Три мальчика весом 1990, 1940 и 2200 граммов родились в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дети появились на свет при помощи кесарева сечения, их состояние стабильное. После того, как они прибавят в весе, их выпишут вместе с мамой.

    В пресс-службе КазНМУ имени С. Асфендиярова сообщили, что операция была сложной. Ее проводила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Сауле Исенова, врач с более чем 30-летним стажем.

    «Мальчики появились на свет на 34 неделе беременности. Дети были извлечены каждый в своей плодной оболочке. Только после извлечения из полости матки оболочки вскрывались и ребенок рождался. Данная методика извлечения недоношенных детей позволяет избежать многих осложнений, которые связаны с кровоизлиянием в различные органы. Операция длилась более одного часа и прошла успешно. Сейчас мама чувствует себя хорошо», – заявила профессор.

    Недавно Сауле Исенова также принимала похожие роды. Тройня родилась после оплодотворения ЭКО. Операцию провели в конце июня. Спустя две недели деток выписали из Центра.


    Теги:
    Здравоохранение Общество Алматы
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