Тройня родилась в Алматы - врачи провели сложную операцию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Три мальчика весом 1990, 1940 и 2200 граммов родились в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дети появились на свет при помощи кесарева сечения, их состояние стабильное. После того, как они прибавят в весе, их выпишут вместе с мамой.

В пресс-службе КазНМУ имени С. Асфендиярова сообщили, что операция была сложной. Ее проводила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Сауле Исенова, врач с более чем 30-летним стажем.

«Мальчики появились на свет на 34 неделе беременности. Дети были извлечены каждый в своей плодной оболочке. Только после извлечения из полости матки оболочки вскрывались и ребенок рождался. Данная методика извлечения недоношенных детей позволяет избежать многих осложнений, которые связаны с кровоизлиянием в различные органы. Операция длилась более одного часа и прошла успешно. Сейчас мама чувствует себя хорошо», – заявила профессор.

Недавно Сауле Исенова также принимала похожие роды. Тройня родилась после оплодотворения ЭКО. Операцию провели в конце июня. Спустя две недели деток выписали из Центра.