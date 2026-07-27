Троих жителей Мангистауской области задержали с марихуаной и более 2 млн теңге

В Мангистауской области задержали троих жителей, подозреваемых в незаконном хранении марихуаны после проверки автомобиля, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники полиции остановили водителя автомобиля Mercedes-Benz E200 по подозрению в перевозке наркотических средств. В ходе проверки транспортного средства были изъяты два полимерных свертка с марихуаной, а также денежные средства в размере более 2 млн теңге, — сообщили в Polisia.kz.

По данному факту задержаны трое жителей Мангистауской области. По результатам медицинского освидетельствования у всех троих подтвердился факт употребления марихуаны.

По решению суда задержанные привлечены к ответственности и водворены в специальный приемник сроком на 20 суток. Автомобиль Mercedes-Benz E200 помещен на специализированную штрафную стоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что из Грузии экстрадировали казахстанца по делу о наркобизнесе с оборотом 1,8 млрд теңге.