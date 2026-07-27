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    Из Грузии экстрадировали казахстанца по делу о наркобизнесе с оборотом 1,8 млрд теңге

    Гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков, а также легализацией преступных доходов, экстрадировали из Грузии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Экстрадиция, арест, полиция
    Кадр из видео

    Экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Грузии.

    По данным следствия, подозреваемый входил в состав организованной преступной группы, которая наладила производство аналогов психотропных веществ в особо крупном размере на территории Алматинской области.

    Изготовленные наркотики, как сообщили в надзорном органе, распространялись через тайники-закладки на территории Алматинской области и Алматы.

    В ходе расследования у участников преступной группы изъято почти 10 килограммов психотропного вещества — мефедрона. По версии следствия, полученные преступным путем доходы злоумышленники легализовали посредством различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников. Общая сумма легализованных средств превысила 1,8 млрд теңге.

    Кроме того, на незаконно полученные деньги были приобретены недвижимость, объекты бизнеса и транспортные средства общей стоимостью более 600 млн теңге. На это имущество наложен арест для последующего обращения в доход государства.

    В Генеральной прокуратуре сообщили, что часть участников преступной группы уже предана суду, в отношении них продолжается судебное разбирательство. Остальные фигуранты, включая экстрадированного подозреваемого, скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

    В январе текущего года подозреваемый был задержан на территории Грузии, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

    За участие в организованной преступной группе, незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере и легализацию преступных доходов ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранее сообщалось, что скрывавшегося во Вьетнаме фигуранта дела о незаконном казино экстрадировали в Казахстан. Также сообщалось, что обвиняемого в пропаганде терроризма жителя Актюбинской области экстрадировали из Саудовской Аравии.

    Арест Генпрокуратура Казахстанцы Казахстан Борьба с наркотиками Интерпол Грузия Экстрадиция
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор