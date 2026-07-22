Скрывавшегося во Вьетнаме фигуранта дела о незаконном казино экстрадировали в Казахстан

Экстрадирован иностранный гражданин, скрывавшийся от правоохранительных органов Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам из указанной страны экстрадирован иностранец, находившийся в международном розыске.

По версии следствия, в 2022–2023 годах подозреваемый совместно с сообщником организовал на территории города Алматы незаконный игорный бизнес, в результате чего ими получен преступный доход в размере свыше 12 млн теңге.

После совершения преступления один из фигурантов был привлечен к уголовной ответственности, а второй от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В феврале текущего года он был задержан на территории Вьетнама, после чего по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-казино PIN-UP и PINCO, объявили в розыск. Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.