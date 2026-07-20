Обвиняемого в пропаганде терроризма жителя Актюбинской области экстрадировали из Саудовской Аравии

В текущем году его экстрадировали в Казахстан. Но с момента возбуждения уголовного дела прошло около семи лет, передает агентство Kazinform.

В Актюбинском городском суде рассматривается дело в отношении 51-летнего жителя Актюбинской области. Ему предъявлено обвинение по статье УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

Согласно материалам дела, в 2008 году подсудимый через Алматы выехал в Саудовскую Аравию и проживал в Медине. По версии обвинения, находясь там, он через мессенджер Telegram отправлял своим знакомым тексты, содержащие пропаганду терроризма. В ходе судебного заседания прокурор сообщил, что по делу было назначено несколько экспертиз, которые подтвердили наличие в этих материалах признаков пропаганды терроризма.

— Я отправился в Саудовскую Аравию вместе с супругой и тремя детьми. Приняв ислам, я хотел углубить свои знания. Проживал там с 2008 по 2026 год. Один из тех, кому я отправлял сообщения, приехал в Медину в 2018 году и поступил на учебу. Так мы и познакомились. Со вторым человеком я познакомился в мечети в Актобе. А третьего человека уже и не помню. Сейчас я осознал свою ошибку и искренне раскаиваюсь. Не знал, что этот текст пропагандирует терроризм, — заявил подсудимый.

Во время судебного заседания были продемонстрированы видеозаписи, сохраненные в мобильном телефоне подсудимого. На них запечатлены кадры вооруженных конфликтов.

Обвиняемый находился в розыске с 2019 года. Позже к его поискам подключился Интерпол, после чего он был объявлен в международный розыск. Сроки расследования уголовного дела неоднократно продлевались, а производство по нему периодически приостанавливалось.

В этом году мужчину задержали и экстрадировали в Казахстан. Защитник подсудимого ходатайствует о заключении процессуального соглашения.