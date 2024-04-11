Трое сыновей главы политбюро ХАМАС стали жертвами авиаудара Израиля в секторе Газа

Трое сыновей главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании были убиты в результате израильского авиаудара в секторе Газа в среду, об этом сообщила группировка ХАМАС и семья Хании, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AlJazeera.

По даннам СМИ, трое сыновей — Хазем, Амир и Мохаммед погибли, когда автомобиль, в котором они ехали, был взорван в лагере аш-Шати в секторе Газа. Также сообщается, что в результате нападения также погибли четверо внуков Хании, три девочки и мальчик.

По словам родственников, трое сыновей и четверо внуков навещали родственников в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ораза айт) в аш-Шати, их родном лагере беженцев в городе Газа.

В интервью Al Jazeera Хания подтвердил убийство в среду своих детей, а также нескольких внуков.

— Через кровь мучеников и боль раненых мы создаем надежду, мы создаем будущее, мы создаем независимость и свободу для нашего народа и нашей нации, — сказал он, добавив, что около 60 членов его семьи, включая племянниц и племянников погибли с начала войны.

Это не первые члены семьи Хании, погибшие во время войны: как сообщается, еще один сын был убит в феврале, его брат и племянник были убиты в октябре, а в ноябре — внук.

— Кровь моих детей не более ценна, чем кровь детей палестинского народа. Все мученики Палестины — мои дети, — отметил Хания.

Хания назвал своих детей и внуков «мучениками» и добавил, что гибель родственников никак не изменит позицию ХАМАС на текущих переговорах о прекращении огня. Гибель сыновей и внуков Исмаила Хании пришлась на период, когда международные посредники активно пытаются в очередной раз заключить новое соглашение о прекращении огня.

— Наши требования ясны и конкретны, и мы не пойдем ни на какие уступки. Враг заблуждается, если думает, что нападение на моих сыновей в разгар переговоров и до того, как наше движение отправит свой ответ, подтолкнет нас к изменению позиции, — сказал Хания телеканалу Al Jazeera.

Израильские военные подтвердили факт нападения, назвав троих сыновей Хании боевиками вооруженного крыла ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Амир Хания был командиром отделения в военном крыле ХАМАС, а Хазем и Мохаммад Хания были боевиками более низкого ранга, также в военном крыле.

Отвечая на вопрос о четырех внуках, погибших в результате авиаудара, израильские военные ответили, что «на данный момент никакой информации по этому поводу нет», передает Reuters.

Исмаил Хания является представителем зарубежного представительства ХАМАС, которое базируется в Катаре.

В ЦАХАЛ заявили, что трое людей «направлялись для осуществления террористической деятельности в районе центральной части Газы», ​​когда по ним был нанесен удар.

Израиль считает все руководство группировки ХАМАС, включая Исмаила Ханию, террористами.