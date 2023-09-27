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    08:26, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Трое погибших при пожаре в Петропавловске: возбуждено уголовное дело

    Трое погибших в пожаре в Петропавловске: возбуждено уголовное дело
    Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».

    Предварительной причиной пожара в частном жилом доме, где погибли девушка и двое маленьких детей, в департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области назвали короткое замыкание проводки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Точная причина возгорания будет известна после проведения соответствующих экспертиз.

    - Тела двоих детей обнаружили возле входной двери на веранде, ведущей в жилой дом, и в 1,5-2 метрах от них - труп девушки. При проведении опроса выяснилось, что при обнаружении очага возгорания сожитель сказал девушке и детям оставаться на месте, пока он разбивает окно. Они попытались эвакуироваться самостоятельно и не смогли. Работает следственно-оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что печь не топилась. Осматривается место пожара. Возможно короткое замыкание проводки. Основная часть сгоревших конструкций - на потолочных перекрытиях, - прокомментировал начальник управления государственного пожарного контроля Аслан Ахметжанов.

    По предварительной информации, погибшие дети – годовалая девочка и пятилетний мальчик - были из разных семей.

    Аким Петропавловска Серик Мухамедиев на своей странице в социальной сети написал, что «со стороны местного исполнительного органа будет оказана материальная помощь для организации похорон, аренды временного жилья, приобретения одежды и товаров первой необходимости».

    С начала года по области произошло 448 пожаров. Погибли в огне 23 человека. От отравления угарным газом пострадали 27, из них 9 скончались.

    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия
    Автор
    Олеся Жуковень
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