Трое погибших при пожаре в Петропавловске: возбуждено уголовное дело

Предварительной причиной пожара в частном жилом доме, где погибли девушка и двое маленьких детей, в департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области назвали короткое замыкание проводки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Точная причина возгорания будет известна после проведения соответствующих экспертиз.

- Тела двоих детей обнаружили возле входной двери на веранде, ведущей в жилой дом, и в 1,5-2 метрах от них - труп девушки. При проведении опроса выяснилось, что при обнаружении очага возгорания сожитель сказал девушке и детям оставаться на месте, пока он разбивает окно. Они попытались эвакуироваться самостоятельно и не смогли. Работает следственно-оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что печь не топилась. Осматривается место пожара. Возможно короткое замыкание проводки. Основная часть сгоревших конструкций - на потолочных перекрытиях, - прокомментировал начальник управления государственного пожарного контроля Аслан Ахметжанов.

По предварительной информации, погибшие дети – годовалая девочка и пятилетний мальчик - были из разных семей.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев на своей странице в социальной сети написал, что «со стороны местного исполнительного органа будет оказана материальная помощь для организации похорон, аренды временного жилья, приобретения одежды и товаров первой необходимости».

С начала года по области произошло 448 пожаров. Погибли в огне 23 человека. От отравления угарным газом пострадали 27, из них 9 скончались.