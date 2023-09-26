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    07:27, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Девушка и двое детей сгорели в частном доме в СКО

    Пожар
    Фото: пресс-служба ДЧС СКО.

    В Петропавловске во время тушения пожара в частном жилом доме обнаружили тела женщины и двух маленьких детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило накануне в 21:35. К моменту прибытия – через пять минут после вызова - деревянный дом горел открытым пламенем.

    «В ходе тушения на месте пожара обнаружены безжизненные тела трех человек: 20-летней девушки, пятилетнего и годовалого ребенка. Пожар локализован в 22:04, ликвидирован в 22:36. Задействовали 15 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара - 19 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются. С родными и близкими погибших проводилась работа сотрудником психологической службы департамента», - сообщили в пресс-службе.

    На место происшествия выезжал аким области Гауез Нурмухамбетов, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев, начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов.

    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия
    Автор
    Олеся Жуковень
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