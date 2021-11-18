Трое молодых людей наказаны за пранк в алматинском метро
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое молодых людей разыграли пассажиров алматинского метро. Они наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С помощью музыкальной колонки они громко проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали.
Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции музыки, пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, несшим службу на станции «Жибек Жолы».
«На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет, квалифицированы ст.434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд», – рассказал заместитель начальника УП на Метрополитене Кайрат Журунов.
Пранкеры позже принесли свои извинения.
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