Трое молодых людей наказаны за пранк в алматинском метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое молодых людей разыграли пассажиров алматинского метро. Они наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С помощью музыкальной колонки они громко проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали.

Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции музыки, пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, несшим службу на станции «Жибек Жолы».

«На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет, квалифицированы ст.434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд», – рассказал заместитель начальника УП на Метрополитене Кайрат Журунов.

Пранкеры позже принесли свои извинения.