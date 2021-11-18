+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трое молодых людей наказаны за пранк в алматинском метро

18 Ноября 2021 10:22
Поделиться:
Трое молодых людей наказаны за пранк в алматинском метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трое молодых людей разыграли пассажиров алматинского метро. Они наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Туркестанской области задержали находившегося в розыске скотокрада
«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО Более 4 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы

С помощью музыкальной колонки они громко проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали.

Некоторые пассажиры, не ожидая внезапной трансляции музыки, пугались. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, несшим службу на станции «Жибек Жолы».

«На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет, квалифицированы ст.434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд», – рассказал заместитель начальника УП на Метрополитене Кайрат Журунов.

Пранкеры позже принесли свои извинения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В Туркестанской области задержали находившегося в розыске скотокрада
«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО
Более 4 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы
Популярное
1 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
2 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Занятия отменены в школах Шымкента
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Читайте также
20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы
Землетрясение произошло в 396 км от Алматы
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
В СКО стремительно промерзает почва
Занятия отменены в школах Шымкента
Тараз накрыла пыльная буря
Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив