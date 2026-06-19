Трое казахстанцев пробились в полуфинал этапа Кубка мира по боксу

Три казахстанских боксера пробились в полуфинал этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне, по итогам дневной сессии пятого соревновательного дня, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, Абылайхан Жусупов в весовой категории до 70 килограммов единогласным решением судей победил Шавкатжона Болтаева из Узбекистана, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль ЭКМ.

В 1/2 финала также вышел Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Казахстанец уверенно выиграл у Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. В женских соревнованиях Виктория Графеева (до 60 кг) одержала уверенную победу над О Ён Джи из Южной Кореи.

На стадии четвертьфинала выступление завершили Лаура Есенкельды (до 70 кг) и Тимур Нурсеитов (до 75 кг).

Отмечается, что в вечерней сессии на ринг выйдут Алуа Балкибекова (до 51 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай обеспечила Казахстану медаль на турнире в Китае.