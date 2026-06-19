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    Трое казахстанцев пробились в полуфинал этапа Кубка мира по боксу

    Три казахстанских боксера пробились в полуфинал этапа Кубка мира по боксу, который проходит в китайском Гуйяне, по итогам дневной сессии пятого соревновательного дня, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

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    Фото: НОК РК

    Как сообщает Национальный олимпийский комитет, Абылайхан Жусупов в весовой категории до 70 килограммов единогласным решением судей победил Шавкатжона Болтаева из Узбекистана, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль ЭКМ.

    В 1/2 финала также вышел Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Казахстанец уверенно выиграл у Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. В женских соревнованиях Виктория Графеева (до 60 кг) одержала уверенную победу над О Ён Джи из Южной Кореи.

    На стадии четвертьфинала выступление завершили Лаура Есенкельды (до 70 кг) и Тимур Нурсеитов (до 75 кг).

    Отмечается, что в вечерней сессии на ринг выйдут Алуа Балкибекова (до 51 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

    Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай обеспечила Казахстану медаль на турнире в Китае.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор