Трое казахстанских борцов вышли в финал чемпионата Азии U20 по вольной борьбе

В Паттайе (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Сегодня, 5 июля, на ковер вышли пять представителей Казахстана. По итогам соревновательного дня трое из них вышли в финал и поборются за золотые медали, еще двое сохраняют шансы на бронзовые награды.

В весовой категории до 61 кг Бекасыл Асамбек в полуфинале одержал победу над Алиасгаром Солтани (Иран). В финале он встретится с представителем Индии Пушпом.

В категории до 74 кг Нурдаулет Сейилбеков в полуфинале оказался сильнее Адарша Патила. В поединке за золото его соперником станет иранец Мохаммад Мамиванд.

Также в весе до 92 кг Бейбарыс Ергали в полуфинале победил представителя Узбекистана Улугбека Ортикова. В финале казахстанец встретится с Довлетгельды Мурадовым (Туркменистан).

В весовой категории до 86 кг Асхаб Хаджиев в полуфинале уступил иранцу Аболфазлу Хадживанду. Теперь он поборется за бронзовую медаль с Сахилом Далалом (Индия).

В категории до 125 кг Риза Изахар в полуфинале проиграл иранцу Аболфазлу Мохаммаднежаду. В схватке за бронзу он встретится с Наратулгой Дармаабазаром (Монголия).

Ранее сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала три медали на чемпионате Азии среди спортсменов до 20 лет.