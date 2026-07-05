Сборная Казахстана завоевала еще три медали на чемпионате Азии U20 по борьбе

Сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала три медали на чемпионате Азии среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Паттайе (Таиланд), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В весовой категории до 70 кг Сункар Сейдахмет в финале уступил представителю Индии Сумиту Кумару Лаксману Бхараскару и стал серебряным призером.

В весовой категории до 97 кг Самир Дурсунов в решающей схватке проиграл китайскому борцу Яну Юаньчуню, завершив турнир с серебряной медалью.

В свою очередь, Айбек Калиахмет (до 79 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал победу над представителем Узбекистана Амирбеком Урдушевым.

Ранее Казахстан завоевал пять медалей на ЧА U20 по борьбе в Таиланде