ТРК Президента расширяет медиапартнерство в Юго-Восточной Азии

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития профессиональных связей между СМИ двух стран. В рамках подписанного сегодня Соглашения о сотрудничестве в информационной сфере планируются обмен новостными материалами, совместное производство контента, реализация страновых медиапроектов. Также высказана заинтересованность в обмене опытом и проведении совместных обучающих программ.

Телерадиокомплекс Президента РК — одна из крупнейших медиакомпаний страны, в состав которой входят республиканский телеканал и радио Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

Вьетнамское информационное агентство (VNA) — национальное информационное агентство, являющееся официальным печатным органом Социалистической Республики Вьетнам. Основано 23 августа 1945 года, находится в непосредственном подчинении правительства. VNA предоставляет информацию о политических, экономических, социальных, культурных, научных и технологических вопросах Вьетнама и мира.