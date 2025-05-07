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    19:31, 06 Май 2025 | GMT +5

    ТРК Президента расширяет медиапартнерство в Юго-Восточной Азии

    Офис Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан посетила делегация Вьетнамского информационного агентства (VNA) во главе с генеральным директором Ву Вьет Транг, передает агентство Kazinform.

    Телерадиокомплекс Президента РК развивает сотрудничество с вьетнамскими коллегами
    Фото: Kazinform

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития профессиональных связей между СМИ двух стран. В рамках подписанного сегодня Соглашения о сотрудничестве в информационной сфере планируются обмен новостными материалами, совместное производство контента, реализация страновых медиапроектов. Также высказана заинтересованность в обмене опытом и проведении совместных обучающих программ.

    Телерадиокомплекс Президента РК — одна из крупнейших медиакомпаний страны, в состав которой входят республиканский телеканал и радио Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

    Вьетнамское информационное агентство (VNA) — национальное информационное агентство, являющееся официальным печатным органом Социалистической Республики Вьетнам. Основано 23 августа 1945 года, находится в непосредственном подчинении правительства. VNA предоставляет информацию о политических, экономических, социальных, культурных, научных и технологических вопросах Вьетнама и мира.

    Теги:
    ТРК Президента СМИ Вьетнам Сотрудничество Kazinform
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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