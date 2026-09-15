ТРК Президента и корейская Aju News Corporation создают единую медиасеть в азиатском информпространстве

Сегодня в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея Телерадиокомплекс Президента РК и крупнейшая южнокорейская мультимедийная и издательская компания Aju News Corporation заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, передает агентство Kazinform.

Документ подписали директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и председатель и основатель Aju News Corporation Квак Ён Гиль.

В рамках договоренностей стороны намерены активно развивать профессиональные связи между медиаструктурами, расширять информационный обмен, производить совместные проекты в сфере телевидения, цифровых медиа и мультимедийного контента.

По словам Раушан Кажибаевой, Телерадиокомплекс Президента РК рассматривает сотрудничество как долгосрочную инвестицию в развитие качественного международного медиа диалога.

Фото: ТРК Президента РК

— В фокусе нашего партнерства — обмен современными подходами к производству контента, который будет интересен широкой казахстанской и корейской аудитории, — сказала директор ТРК Президента РК.

Как отметил Квак Ён Гиль, СМИ способны стать надежным мостом между Казахстаном и Республикой Корея.

— Через профессиональный обмен, совместные информационные проекты, продвижение культурных инициатив медиа могут внести значительный вклад в укрепление партнерства и доверия между нашими странами, — подчеркнул председатель Aju News Corporation.

Фото: ТРК Президента РК

Реализация Меморандума расширит присутствие казахстанской повестки в азиатском информационном пространстве, обеспечит аудитории двух стран доступ к актуальным материалам о социально — экономическом, общественно — политическом, культурном развитии Казахстана и Республики Кореи.

Развитие сотрудничества с корейскими СМИ является частью комплексной программы ТРК Президента РК по расширению пула международных партнеров и созданию единой сети сотрудничества на континенте от Атлантического до Тихого океана.

Напомним, в настоящее время международная партнерская сеть Телерадиокомплекса Президента РК объединяет около 70 зарубежных медиаструктур из различных регионов мира. В их числе: CMG, ТАСС, Al Jazeera, Yonhap, Kyodo, Jiji Press, Agenzia Nova, Anadolu Agency, ANI, Associated Press of Pakistan, БРИКС ТВ и другие СМИ.

Справочно.

ТРК Президента РК является крупнейшей казахстанской вертикально интегрированной медиакомпанией полного цикла производства и распространения медиаконтента во всех средах. В структуру компании входят телеканал Jibek Joly и одноименное радио для казахстанской аудитории, международные каналы Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино и диджитал-подразделение TRKLAB.

Aju News Corporation — один из крупнейших корейских медиаконгломератов, в структуру которого входят паназиатское информационное агентство Aju Press, первый в Корее профильный экономический телеканал AI Business Channel, медиаплатформа Dongbangseong, цифровые и печатные издания Aju Business Daily, Economic Daily, Aju Law & Politics, а также собственная ИИ-лаборатория. Материалы компании выходят на корейском, английском, китайском, японском и вьетнамском языках. Освещает политические, экономические, индустриальные культурные события в Южной Корее и странах Азии.