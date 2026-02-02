РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Трижды лучший игрок мира Феррао вышел из игрового состава «Семея», но остался в клубе

    Футзальный клуб «Семей» заявил о начале нового формата сотрудничества с бразильским легионером Феррао, передает агентство Kazinform.

    Карлос Феррао
    Фото: ФК «Семей»

    В 2025 году в отношении бразильца Карлоса Феррао начато расследование, связанное с возможным нарушением антидопинговых правил, которое продолжается до настоящего времени. В связи с этим до завершения всех процедур и вынесения окончательного решения спортсмен не участвует в спортивной деятельности клуба.

    — За это время «Семей» стал для меня настоящей семьей. То, как относятся к людям в клубе, как они поддерживают и верят, дало мне ощущение, что я был на своем месте и наполнило меня верой в человечество. Я был в других местах и выиграл много титулов, но завоевание привязанности команды, города и Казахстана было одной из величайших побед, и я с гордостью могу сказать, что я был и являюсь частью этой невероятной команды. Теперь для меня начинается новый этап, и я с нетерпением жду его с интересом, благодарностью и большим желанием быть полезным для клуба и для всех фанатов футзала, — сказал Феррао.

    При этом ФК «Семей» обращает внимание на то, что продолжает сотрудничество с Феррао в другом направлении, не связанном со спортивной деятельностью клуба. Речь идет о внеигровых инициативах, направленных на развитие бренда клуба, популяризацию спорта, работу с болельщиками и социальные активности.
    Генеральный директор клуба Азамат Аселкан пояснил, что и клубу, и самому игроку пора двигаться дальше, к новым вершинам.

    — Очень рад, что Феррао остается частью «Семея»: его опыт, характер и отношение к делу точно помогут нам двигаться дальше. Уверен, впереди у нас много хорошей совместной работы, — сказал руководитель Аселкан.

    В ФК «Семей» подчеркивают, что уважают принципы презумпции невиновности и придерживаются международных стандартов спортивного права, ожидая официальных выводов уполномоченных органов.

    — Клуб остается приверженным принципам прозрачности, ответственности и соблюдения регламентов, а также продолжает реализацию долгосрочных проектов по развитию футзала и спортивной культуры в регионе. О любых изменениях в статусе сотрудничества клуб проинформирует дополнительно, — пояснили в команде.

    Карлос Вагнер Гуларте Фило, известный как Феррао заключил контракт с «Семеем» в 2024 году. В составе команды он участвовал в 11 матчах и забил 11 голов. Ранее Феррао играл за бразильские футзальные клубы «Кортиана» и «Крона футзал», российский клуб «Тюмень» и испанский «Барселона». В составе футзальной «Барселоны» Феррао дважды выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов УЕФА по футзалу. Также выступая в сборной Бразилии он три года подряд признавался лучшим игроком мира, с 2019 по 2021 год.

    Отметим, что «Семей» повторно завоевал Кубок Казахстана по футзалу.

    Теги:
    Семей Спорт Футбол Футзал
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают