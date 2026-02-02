Трижды лучший игрок мира Феррао вышел из игрового состава «Семея», но остался в клубе

В 2025 году в отношении бразильца Карлоса Феррао начато расследование, связанное с возможным нарушением антидопинговых правил, которое продолжается до настоящего времени. В связи с этим до завершения всех процедур и вынесения окончательного решения спортсмен не участвует в спортивной деятельности клуба.

— За это время «Семей» стал для меня настоящей семьей. То, как относятся к людям в клубе, как они поддерживают и верят, дало мне ощущение, что я был на своем месте и наполнило меня верой в человечество. Я был в других местах и выиграл много титулов, но завоевание привязанности команды, города и Казахстана было одной из величайших побед, и я с гордостью могу сказать, что я был и являюсь частью этой невероятной команды. Теперь для меня начинается новый этап, и я с нетерпением жду его с интересом, благодарностью и большим желанием быть полезным для клуба и для всех фанатов футзала, — сказал Феррао.

При этом ФК «Семей» обращает внимание на то, что продолжает сотрудничество с Феррао в другом направлении, не связанном со спортивной деятельностью клуба. Речь идет о внеигровых инициативах, направленных на развитие бренда клуба, популяризацию спорта, работу с болельщиками и социальные активности.

Генеральный директор клуба Азамат Аселкан пояснил, что и клубу, и самому игроку пора двигаться дальше, к новым вершинам.

— Очень рад, что Феррао остается частью «Семея»: его опыт, характер и отношение к делу точно помогут нам двигаться дальше. Уверен, впереди у нас много хорошей совместной работы, — сказал руководитель Аселкан.

В ФК «Семей» подчеркивают, что уважают принципы презумпции невиновности и придерживаются международных стандартов спортивного права, ожидая официальных выводов уполномоченных органов.

— Клуб остается приверженным принципам прозрачности, ответственности и соблюдения регламентов, а также продолжает реализацию долгосрочных проектов по развитию футзала и спортивной культуры в регионе. О любых изменениях в статусе сотрудничества клуб проинформирует дополнительно, — пояснили в команде.

Карлос Вагнер Гуларте Фило, известный как Феррао заключил контракт с «Семеем» в 2024 году. В составе команды он участвовал в 11 матчах и забил 11 голов. Ранее Феррао играл за бразильские футзальные клубы «Кортиана» и «Крона футзал», российский клуб «Тюмень» и испанский «Барселона». В составе футзальной «Барселоны» Феррао дважды выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов УЕФА по футзалу. Также выступая в сборной Бразилии он три года подряд признавался лучшим игроком мира, с 2019 по 2021 год.

Отметим, что «Семей» повторно завоевал Кубок Казахстана по футзалу.