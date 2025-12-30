Сила характера и поддержка болельщиков: «Семей» повторно завоевал Кубок Казахстана по футзалу

В «Семее» прокомментировали победу и рассказали о ближайших планах.

Главный тренер «Семея» Аслан Смаков отметил характер и дисциплину команды, а также подчеркнул амбиции клуба.

— После чемпионства всегда самые лучшие эмоции. Мы шли к этому результату и, как нам кажется, сделали большой подарок нашему городу перед праздниками. Весь успех зациклен на характере и на том, как команда работает на тренировках. Сейчас уровень футзала в Казахстане заметно вырос, поэтому на площадке важно проявлять дисциплину и волю к победе. Мы всегда стремимся побеждать в любом турнире. И стремимся доминировать в футзале как в Казахстане, так и на европейской арене, — сказал он.

«Семей» завоевывает Кубок Казахстана по футзалу второй сезон подряд. В прошлом сезоне команда выиграла финал у алматинского «Кайрата» со счетом 5:1. Победа над «Актобе» позволила клубу войти в историю турнира — «Семей» стал четвертой командой, сумевшей выиграть Кубок Казахстана два сезона подряд.

Особое значение в этом успехе команда придает поддержке трибун.

— Мы хотим посвятить эту победу нашим болельщикам. Это люди, ради которых мы играем, для которых показываем красивый футзал. Мы всегда чувствуем их поддержку, и в матче с «Актобе» трибуны были нашим дополнительным игроком. В первую очередь, это победа — для наших болельщиков, — добавил Аслан Смаков.

Сейчас команда выходит на краткосрочный отдых на новогодние праздники, и уже в начале января приступает к активным тренировкам. Впереди «Семей» ждет встреча с футзальным клубом «Астана», и подготовка к матчам Лиги чемпионов УЕФА и чемпионату Казахстана.

Футзальный клуб «Семей» был основан в 2023 году, за короткий период команда сумела добиться высоких результатов, как на национальной, так и на международной арене. В сезоне 2024/2025 клуб дебютировал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, и всего за два сезона команда вошла в семерку лучших в Европе по рейтингу УЕФА и в десятку сильнейших клубов мира по версии издания Futsal Planet.

