17 Июля 2022 12:21

Триумф казахстанского тенниса и головокружительная победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Героиней месяца, возможно и этого года, но, безусловно, этой недели стала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, чья победа перевернула представление о Казахстане среди любителей большого тенниса. Она действительно нанесла нашу страну на теннисную карту мира. Нужно воздать должное спортсменке, установившей сразу несколько рекордов столь престижного турнира. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает еще раз насладиться победой казахстанской теннисистки и вспомнить, какой непростой путь к победе она проложила.

«Не предполагала, что стану профессиональным игроком»

Елена Рыбакина - казахстанская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде, победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет. Занимаясь в детстве теннисом, девушка и не предполагала, что станет профессиональным игроком. Тогда это было просто времяпровождением. Родители огородили ее от всех финансовых вопросов, поэтому все мысли были заняты только тренировками, что и привело к успеху в столь молодом возрасте. В 2018 году получила казахстанское гражданство.

Многие, возможно, и не предполагали, что Елена Рыбакина станет победительницей старейшего и самого престижного теннисного турнира. Теннисистка сама не ожидала, что о ней заговорит весь мир. Девушка призналась, что все еще не верит в то, что это происходит с ней.

За ее игрой наблюдала вся мировая публика. Президент Казахстана поздравил с историческим успехом. Многотысячные комментарий оставляли казахстанские болельщики на официальной странице в Instagram Уимблдона.

Самые громкие фразы Елены Рыбакиной

Действительно, история пишется на наших глазах. Казахстан тоже становится частью этой истории, предоставляя возможность спортсменке выступать, проявлять свой потенциал, побеждать. Елена Рыбакина призналась, что очень счастлива тому, что она, может быть, тот человек, который делает теннис более популярным в Казахстане.

С того дня, как теннисистка вышла в финал, не утихали споры о том, почему она выбрала Казахстан, нужны ли нам легионеры, действительно ли она гражданка Казахстана, можем ли мы, в целом, считать ее успех достижением Казахстана.

Сразу же после приезда в страну Елена Рыбакина поставила точку в этом вопросе и ответила на различные высказывания в Сети, в том числе о том, что «Казахстан покупает готовый продукт».

Теннисистка заявила, что является гражданкой Казахстана, однако последние два года нигде не проживает. В подтверждение своим словам Елена Рыбакина даже показала представителям СМИ свой казахстанский паспорт.

Поэтому триумф теннисистки можно называть достижением именно нашей страны. Как подчеркнула спортсменка, вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану.

Елена Рыбакина также не согласна с мнением о том, что наша страна покупает готовый продукт.

«Готовым продуктом назвать юниора невозможно. Переход из юниоров в профессиональную карьеру очень сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается продолжать на профессиональном уровне, а добиваются вершин единицы. Мне в этом плане очень повезло», - призналась теннисистка.

С заботой о питомцах или как распределила свои призовые первая ракетка Казахстана

Только за победу на Уимблдоне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заработала более $2 млн. В общей сложности она заработала 3 745 108 долларов, включая предыдущие турниры.

К слову, общественность восхитила не только профессиональная игра теннисистки, но и доброе сердце благородной девушки. Миллиарды не ослепили глаза Елены Рыбакиной. Она отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности. Часть призовых она планирует направить на поддержку юниоров в Казахстане.

На встрече с журналистами спортсменка удивила еще одним приятным сюрпризом. Часть средств от призовых на Уимблдоне она решила пожертвовать в приют для животных. И это не последняя благотворительность спортсменки с добрым сердцем.

«Буду ориентироваться не на результат»

В завершение пресс-конференции первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим. Однако в дальнейшем успехе Елены Рыбакиной уверены многие. Еще не раз станет чемпионкой и разобьет множество сердец на теннисном корте. К слову, сердце девушки свободно. Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

О крупных теннисных турнирах, победах и чемпионах

Елене Рыбакиной всего 23 года. Невозможно представить, каких побед она добьется через несколько лет. Возможно, читатели зададутся вопросом: что же может быть лучше победы на Уимблдоне. Отметим, что в теннисе особняком стоят четыре турнира серии Большого шлема: Открытый чемпионат Великобритании (Уимблдон), Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros), Уимблдон и Открытый чемпионат США (US Open). Выиграть Шлем на одном из них очень почетно и престижно. Эти четыре турнира еще называют индивидуальными чемпионатами мира.

Что касается Уимблдона, в разные годы победителями в одиночном разряде становились Новак Джокович, Роджер Федерер, Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Эшли Барти, Симона Халеп, Анжелика Кербер, Серена Уильямс, Марион Бартоли, Мария Шарапова. И в этом списке оказалась Елена Рыбакина. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, австралийская теннисистка Ренне Стаббс прокомментировала отсутствие рейтинговых очков на Уимблдоне-2022, которое непосредственным образом отразилось и на победительнице женского турнира — казахстанке Елене Рыбакиной. Она призвала наградить теннисистку.

Главное оружие теннисистов, в том числе Рыбакиной

Главное оружие теннисистов – ракетка и мяч, благодаря которым они вершат историю. Однако Елена Рыбакина считает своим главным оружием подачу и быстрые удары. Поэтому все тренировки и игру тренер пытается построить на хороших качествах теннисистки.

Что касается ракетки и мяча, международная федерация тенниса в теннисных правилах регламентировала требования к ракеткам. Длина не должна превышать 29 дюймов, при этом номинальный размер для взрослых составляет 27 дюймов, для юношей и детей рекомендован следующий ряд: 26, 24, 21, 19 дюймов.

Профессионалы высокого уровня, как правило, играют ракетками, выполненными фирмами по индивидуальному заказу, учитывающими их игровые и анатомические особенности. Обновление моделей происходит примерно через год-два, но наиболее популярные модели могут производиться и на протяжении более длительного срока. Теннисная ракетка подбирается индивидуально под каждого игрока, также индивидуально выбирается теннисистом наиболее удобная хватка ракетки для каждого удара.

Для игры используется полый резиновый мяч. Используемые на крупных соревнованиях мячи должны соответствовать установленным критериям, к которым относятся размер 65,41—68,58 мм, масса 56,0—59,4 г, уровень деформации, а также цвет. Наиболее распространены мячи с давлением порядка двух атмосфер, но бывают мячи без внутреннего давления, изготовленные из более жесткой резины для обеспечения отскока.

О физических и психологических травмах теннисистов

Координатор антидопинговых программ Федерации тенниса Ролан Чанышев отмечает, что за последние годы игра в теннис, прежде всего на харде, стала гораздо быстрее. Значительно вырос и силовой компонент в действиях игроков. Возросший травматизм связан напрямую с увеличением количества турниров и именно с покрытием кортов.

«Календарь охватывает пять континентов. Сезон длится с середины января по ноябрь. Плюс сборы в декабре. При этом, игроки испытывают невероятное психологическое давление, поскольку вынуждены защищать рейтинговые очки и зарабатывать призовые. Организм игрока все чаще испытывает колоссальные экстремальные нагрузки, а постоянная смена временных и климатических зон делает его все более подверженным различным травмам и заболеваниям», - пояснил Ролан Чанышев.

К наиболее частым травмам он относит хронические травмы плеча, коленей, которые приводят к развитию воспалений связок и суставов, а также заболевания позвоночника. Все они могут обостряться при перегрузках или невнимании к своему здоровью. Острые травмы как переломы, разрывы фасции встречаются нечасто. Они, как правило, происходят при некачественном покрытии корта, плохом освещении, плохой разминке перед тренировкой или матчем, плохом самочувствии спортсмена.

«Одна из проблем для игроков – это проблема с деньгами. Большинство игроков, особенно с невысоким рейтингом, за все платят сами, и часто они экономят на важных вещах и, прежде всего, на собственном здоровье. А зачастую игрокам просто трудно найти хорошего специалиста. Поэтому сейчас особенно важно терапевтическое сопровождение игроков и грамотное распределение пауз между турнирами. Игроки сборной Казахстана не испытывают таких проблем. У них есть возможность получать лечение у лучших мировых специалистов, иметь своего персонального физиотерапевта при необходимости. Я всегда говорю, что «не каждый, кто получает восстановительный массаж после матча, выигрывает турнир. Но каждый, кто выигрывает турнир, получает восстановительный массаж. Восстановительные процессы – важнейшее звено работоспособности спортсмена. Поэтому скорость и характер восстановления различных функций после физических нагрузок являются одним из критериев оценки функциональной подготовленности атлета», - отметил спикер.

«Без препятствий сложно добиться успеха»

Елена Рыбакина также призналась, что бывают моменты, когда ничего не получается и хочется все бросить, но без препятствий сложно добиться успеха.

«Я считаю, что самое главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь и тут важно, чтобы родители поддерживали. По своему опыту могу сказать, что ничего не смогла бы достичь без поддержки родителей. Дети просто должны получать удовольствие. Самое главное – это здоровье, а здоровье – это режим. Такие простые вещи достаточно ключевые и важные», - поделилась Елена Рыбакина.

В каком возрасте лучше отдавать ребенка на теннис?

В Федерации тенниса заявили, что после победы первой ракетки Казахстана на Уимблдоне-2022 с разных уголков страны начали поступать от родителей, которые интересуются теннисными кружками для детей.

Отметим, что в теннис начинают играть с раннего возраста. В Федерации считают, что оптимальным возрастом для начала занятий является 5-7 лет.

«Сильно ранние занятия большим теннисом могут не принести ожидаемого эффекта, однако все же способны сформировать привычку. В одном и том же возрасте дети могут сильно отличаться по развитию. В первый год занятий (5-7 лет) ни о какой тактике речи не идет. Будущих чемпионов приучают к дисциплине, внимательности. Уже после нескольких занятий дети становятся терпеливыми и выносливыми и, конечно, каждая тренировка благотворно влияет на организм – занятия способствуют укреплению мышц. Второй этап или второй год занятий – это уже внедрение тактики, школьников обучают зачаткам логического мышления, помогают понять о важности стратегических действий, например, ориентироваться и видеть «пустое место на корте» и так далее», - отметили в Федерации.

Следующий этап - маленькие спортсмены совершенствуются в приемах и отрабатывают удары. Они учатся таким элементам, как укороченные удары, удары с лета. Только после этих ритуалов они участвуют в соревнованиях, становятся победителями.