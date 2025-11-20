TRIPP укрепит связь Казахстана и Европы — армянский политолог

По словам эксперта, Казахстан и Армения уже проявляют интерес к этому участку, что также стало возможным благодаря усилиям Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который внес значимый миротворческий вклад в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

— Полагаю, что Армения готова рассматривать различные инвестиционные предложения, включая участие других стран в развитии транзитного маршрута через нашу территорию. Данная тема может также стать одной из ключевых в двустороннем треке между руководством двух стран уже в этом году, во время визита премьер-министра Армении в Казахстан. В свою очередь, казахстанские инвестиции способны укрепить экономическую стабильность, учитывая членство обоих государств в Евразийском экономическом союзе и наличие устойчивых доверительных двусторонних связей, — отметил Гукасян.

Говоря о сотрудничестве Армении в рамках ЕАЭС, политолог подчеркнул, что экономические показатели демонстрируют устойчивую положительную динамику роста, а альтернативы данному формату взаимодействия в обозримом будущем у Армении пока нет.

— Статистика подтверждает тесную экономическую взаимосвязь: до 85 процентов только армянской сельхозпродукции экспортируется в страны Евразийского экономического союза, включая Казахстан. Общий товарооборот Армении с ЕАЭС по итогам 2024 года составил порядка 12–14 миллиардов долларов, тогда как экспорт в Европейский союз — лишь 2,1 миллиарда долларов, что в шесть раз меньше. Диверсификация в сторону Европейского союза в ближайшей перспективе представляется маловероятной по двум причинам: сложная и дорогая логистика поставок в европейские страны, а также необходимость длительного перехода на евростандарты, что может привести к ослаблению экономических показателей, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Никол Пашинян посетит Казахстан 20–21 ноября.

Справка: TRIPP (Trump Road for Peace and Prosperity — «Дорога Трампа к миру и процветанию») — международный инфраструктурный проект, инициированный при подписании декларации о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Его цель — разблокировка транспортных коммуникаций и создание сухопутного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республики через территорию Армении.