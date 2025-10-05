РУ
    02:35, 05 Октябрь 2025 | GMT +5

    Три «золота» завоевал Казахстан на ЧА по артистическому плаванию

    В Ахмедабаде (Индия) на чемпионате Азии по водным видам спорта стартовали соревнования по артистическому плаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал пять медалей на ЧА по артистическому плаванию
    Фото: НОК

    В стартовый день команда Казахстана отметилась сразу пятью медалями, три из которых являются золотыми.

    У солистов в технической программе на первую ступень пьедестала поднялись Карина Магрупова (240.1600) и Виктор Друзин (228.1708).

    В этом же виде Эдуард Ким стал вторым (223.5584), а Ясмина Исламова показала третий результат (204.0066).

    В групповых соревнованиях (произвольная программа) команда Казахстана завоевала золотую медаль (267.0639).

    Ранее казахстанские пловцы завершили чемпионат Азии с 10 медалями.

