Три «золота» завоевал Казахстан на ЧА по артистическому плаванию

В стартовый день команда Казахстана отметилась сразу пятью медалями, три из которых являются золотыми.

У солистов в технической программе на первую ступень пьедестала поднялись Карина Магрупова (240.1600) и Виктор Друзин (228.1708).

В этом же виде Эдуард Ким стал вторым (223.5584), а Ясмина Исламова показала третий результат (204.0066).

В групповых соревнованиях (произвольная программа) команда Казахстана завоевала золотую медаль (267.0639).

Ранее казахстанские пловцы завершили чемпионат Азии с 10 медалями.