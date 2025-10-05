02:35, 05 Октябрь 2025 | GMT +5
Три «золота» завоевал Казахстан на ЧА по артистическому плаванию
В Ахмедабаде (Индия) на чемпионате Азии по водным видам спорта стартовали соревнования по артистическому плаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В стартовый день команда Казахстана отметилась сразу пятью медалями, три из которых являются золотыми.
У солистов в технической программе на первую ступень пьедестала поднялись Карина Магрупова (240.1600) и Виктор Друзин (228.1708).
В этом же виде Эдуард Ким стал вторым (223.5584), а Ясмина Исламова показала третий результат (204.0066).
В групповых соревнованиях (произвольная программа) команда Казахстана завоевала золотую медаль (267.0639).
Ранее казахстанские пловцы завершили чемпионат Азии с 10 медалями.