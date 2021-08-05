Три водохранилища построят в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Три водохранилища построят в Жамбылской области. Об этом сообщил директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По словам Казыбека Бедебаева, строительство водохранилища планируется начать в области в этом году. В настоящее время в Минфин подана бюджетная заявка на строительные работы

«Нехватка воды в Жамбылской области стоит на повестке дня уже много лет. Мы давно решили бы этот вопрос, если единственное решение заключалось бы только в финансах. К сожалению, вопрос до конца не решен, так как это зависит не только от финансов, а от соседних государств. Но все же для решения проблемы мы предложили построить три водохранилища. Получено положительное заключение государственной экспертизы ТЭО. И если Минпромторг выделит необходимые средства, мы приступим к строительным работам», - сказал Казыбек Бедебаев.

Первый камень Иргаитского водохранилища емкостью 15,222 млн кубометров будет заложен в Кордайском районе. На этом же участке будет построено и Калгутское водохранилище емкостью 14,6 млн куб. метров, а в Байзакском районе - Акмолинское водохранилище емкостью 11,107 млн кубометров.

«Общая стоимость данных объектов - 14,9 млрд тенге. Новые водохранилища снизят зависимость от воды из соседней страны в вегетационный период и обеспечат дополнительной водой 34,5 тысячи гектаров орошаемых земель в регионе», - отметил директор филиала.

Также в области планируется провести реконструкцию ветхих водных объектов в 5-ти районах (Байзакском, Жамбылском, Жуалинском, Кордайском и Меркенском). Это стало возможным, благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На сегодняшний день определены подрядчики по 31 проекту, ведутся строительные работы.

Общая стоимость модернизации составляет 21,5 млрд тенге. При реализации проекта реконструкции будет отремонтировано 310 объектов общей протяженностью 1388 км.

«По состоянию на 5 мая этого года бетоном залито около 87 км каналов и механически очищено около 189 км каналов», - сообщил Казыбек Бедебаев.

При этом после завершения реконструкции планируется вернуть в оборот 51 271 тыс. га орошаемых земель области.