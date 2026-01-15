10:42, 15 Январь 2026 | GMT +5
Три вида тарифов на платные парковки введут в Астане
В Астане планируют ввести резидентские, абонементные и корпоративные тарифы на платные парковки. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется внести изменения в систему платных парковок. В частности, предусматривается:
- расширение перечня специальных групп населения, имеющих право на бесплатное размещение транспортных средств на коммунальных платных парковках;
- введение нормативного определения электромобиля и предоставление владельцам электромобилей льгот по оплате парковки;
- классификация коммунальных платных парковок на огражденные и безбарьерные типы;
- установление дифференцированного режима работы парковок в зависимости от их типа;
- уточнение состава парковочной инфраструктуры и технических средств, относящихся к парковочному пространству;
- обновление порядка взимания платы и перечня льготных категорий, освобождаемых от оплаты;
- введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также особых режимов эксплуатации отдельных парковок.
Ранее стало известно, что платные парковки перешли в управление акимата города. Аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал о новой системе их работы.