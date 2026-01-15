Три вида тарифов на платные парковки введут в Астане

В ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется внести изменения в систему платных парковок. В частности, предусматривается:

расширение перечня специальных групп населения, имеющих право на бесплатное размещение транспортных средств на коммунальных платных парковках;

введение нормативного определения электромобиля и предоставление владельцам электромобилей льгот по оплате парковки;

классификация коммунальных платных парковок на огражденные и безбарьерные типы;

⁠установление дифференцированного режима работы парковок в зависимости от их типа;

⁠уточнение состава парковочной инфраструктуры и технических средств, относящихся к парковочному пространству;

⁠обновление порядка взимания платы и перечня льготных категорий, освобождаемых от оплаты;

⁠введение резидентских, абонементных и корпоративных тарифов, а также особых режимов эксплуатации отдельных парковок.

Ранее стало известно, что платные парковки перешли в управление акимата города. Аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал о новой системе их работы.