Три урожая в год получают аграрии Келесского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Келесского района Туркестанской области, применяя передовые технологии, с площади более 1 тысяч га собирают 2-3 урожая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На сегодняшний день уже реализуется более 200 подобных проектов. С первого урожая собрано около 30 тысяч тонн продукции, со второго - еще больше. В частности, собрав более 30 тысяч тонн бахчевых и овощей, крестьяне увеличили свои доходы.

Таким образом, аграрии эффективно реализовывают в районе проект по получению двух-трех урожаев.

Один из них - житель сельского округа Ушкын Бердалы Сыдыкбаев засеял на площади 2 га различные виды сельскохозяйственных культур.

«В этом году в соответствии с планом мы успешно реализовали проект по получению двух-трех урожаев в год с применением передовых технологий и собрали большой урожай. Мы посетили семинары ученого из Б. Калымбетова, организованные на территории района, изучили и теперь применяем на практике необходимый опыт», - сказал Б. Сыдыкбаев.

В прошлом году для сбора первого урожая аграрий засеял посевные площади раннеспелой капустой, для второго урожая - красный и болгарский перец, картофель. Для третьего урожая он планирует выращивать холодостойкие сорта капусты.