Три тысячи школьников исполнили гимн Казахстана в Байконуре

Сегодня в городе Байконуре состоялось празднование дня государственных символов Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Три тысячи учащихся на центральной площади города одновременно исполнили гимн Республики Казахстан. Видеоролик в социальных сетях разместил аппарат специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур».

- Сегодня в городе Байконуре более 70% жителей горожан составляют казахстанцы, и для нас очень дороги праздники нашей страны. Мы, жители космической гавани Земли, всегда были и остаемся патриотами Байконура и своих государств, благодаря которым живет и работает космический комплекс, - отметил житель города, сотрудник Общественного Совета самоуправления города Скендир Жарекесов.

В этом году лето на Байконуре началось с хороших праздничных событий. Несколько дней назад, 2 июня город и космодром Байконур отметили свой 69-й день рождения. Были открыты новые объекты инфраструктуры города, прошли мероприятия, посвященные Году семьи и Дню защиты детей, состоялась традиционная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Байконура».

Накануне на космодроме состоялся успешный запуск транспортного грузового корабля «Прогресс-27» к международной космической станции, переговоры по дальнейшему сотрудничеству на Байконуре провели делегации Казахстана и России.