Три тысячи беременных женщин в регионах Казахстана получили помощь в пансионатах

Как отмечают в ведомстве, программа «Аналар саулығы» улучшила доступ к обследованию и оздоровлению женщин на этапе планирования беременности. Всего доступно 12 видов бесплатных исследований. Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и составил 46,1%. На 10% увеличилось число женщин, вставших на учет на ранних сроках.

В рамках программы «Салауатты Ана» открываются пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска, после осложненных родов, из отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов. На данный момент открыты пансионаты в 15 областях, где помощь получили 3 тысячи беременных.

Восстановлена деятельность «Женских консультаций» для оказания комплексной помощи беременным на уровне поликлиники.

— В целях повышения доступности высокотехнологичной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода с возможностью оперативного направления беременных на специализированные обследования и лечения, — расказали в Минздраве.

Ранее официальный представитель Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева ответила на самые распространенные вопросы, связанные с взносами, статусом в ОСМС, бесплатными медицинскими услугами для беременных.