    01:30, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Три тысячи беременных женщин в регионах Казахстана получили помощь в пансионатах

    В Министерстве здравоохранения рассказали о профилактических и специализированных услугах для женщин в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    Беременные жүкті әйелдер
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как отмечают в ведомстве, программа «Аналар саулығы» улучшила доступ к обследованию и оздоровлению женщин на этапе планирования беременности. Всего доступно 12 видов бесплатных исследований. Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и составил 46,1%. На 10% увеличилось число женщин, вставших на учет на ранних сроках.

    В рамках программы «Салауатты Ана» открываются пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска, после осложненных родов, из отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов. На данный момент открыты пансионаты в 15 областях, где помощь получили 3 тысячи беременных.

    Восстановлена деятельность «Женских консультаций» для оказания комплексной помощи беременным на уровне поликлиники.

    — В целях повышения доступности высокотехнологичной помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода с возможностью оперативного направления беременных на специализированные обследования и лечения, — расказали в Минздраве.

    Ранее официальный представитель Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева ответила на самые распространенные вопросы, связанные с взносами, статусом в ОСМС, бесплатными медицинскими услугами для беременных.

    Наталья Мосунова
    Автор
