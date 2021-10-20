Три села Карагандинской области вошли в проект «30 лучших аулов» Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сёла Шахтёрское, Кайнар Нуринского района и имени Ералиева Жанааркинского района Карагандинской области в числе «30 лучших аулов». Проект был инициирован общественным объединением «Тұлға-достық» в честь 30-летия независимости Казахстана. В его рамках выпущен альбом-справочник, в который вошли фотографии и информация о лучших сёлах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор проекта и создатель альбома-справочника «30 лучших аулов» – поэт, член Союза писателей РК и руководитель общественного объединения «Тұлға-достық» Муратхан Шокан.

«В этом году исполняется 30 лет со дня обретения Казахстаном независимости. Глава государства Касым-Жомарт Токаев к юбилейной дате поручил создать особенные проекты, которые несли бы не только развлекательный характер, но и оставили бы после себя глубокий след. Так у меня и зародилась идея создания проекта «30 лучших аулов». Я обратился в акиматы 14 областей, и они дали мне списки самых перспективных сёл. За лето я объездил их, своими глазами оценил их развитие и собрал фото и другой материал. Для оценки использовались международные критерии», – отметил Муратхан Шокан.

В тридцатку лучших, по мнению автора, вошли и три села Карагандинской области – Шахтёрское, Кайнар Нуринского района и имени Ералиева Жанааркинскго района.

«В этих аулах есть всё для комфортного проживания. К примеру, в селе Шахтёрском местный предприниматель и меценат Георгий Прокоп помог построить бассейн и другие объекты. Он вносит неоценимый вклад в развитие не только своего родного села, но и в целом района и даже области. Село Ералиева Жанааркинского района вошло в Книгу рекордов Гиннесса – всем известен кумыс, который там производится. В этом населённом пункте чувствуется особенная, доброжелательная атмосфера, жители отдают дань уважения национальным обычаям и традициям и в то же время живут в ногу со временем», – подчеркнул поэт.

Проект «30 лучших аулов» также рассказывает о выдающихся сельчанах, которые вносят неоценимый вклад в развитие родного края.

«Рассказывая о таких людях, мы хотим, чтобы их примеру последовали и другие, ведь только сообща мы сможем сделать жизнь на селе лучше. Презентация альбома-справочника состоялась 16 октября в Национальной академической библиотеке РК. Альбом выпущен при поддержке спонсоров. Тираж – 2 тысячи экземпляров. Также в скором времени будет создана его электронная версия. Кроме того, в будущем я бы хотел создать в Нур-Султане аллею «30 лучших аулов», где каждый желающий смог бы прикоснуться к своим истокам, ведь все мы родом из аулов. Сканируя QR-коды, можно будет получить информацию о том или ином селе и ознакомиться с его жизнью», – добавил автор проекта.



