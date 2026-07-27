Три проблемных многоэтажных дома снесут в Атырауской области

В Исатайском районе Атырауской области три многоэтажных жилых дома, строительство которых началось еще в 2019 году, будут снесены. Причиной стали выявленные дефекты фундамента, из-за которых объекты признали аварийными, передает корреспондент Kazinform.

Строительство трех 60-квартирных жилых домов в селе Аккыстау стартовало в 2019 году. Согласно проекту, стоимость строительства составляла 3 млрд тенге, а завершить работы планировалось в 2023 году. Однако реализация проекта неоднократно приостанавливалась.

Фото: акимат Атырауской области

В 2020–2021 годах строительные работы были остановлены из-за проблем у подрядной организации. Позже строительство возобновилось, но в 2024 году в фундаментных конструкциях зданий были обнаружены дефекты, после чего работы вновь приостановили.

В начале текущего года специалисты Казахстанского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры приступили к техническому обследованию состояния объектов.

На сегодняшний день один из трех домов практически завершен, однако к нему не подведена инженерная инфраструктура. Во втором здании завершены работы по устройству кровли, а строительство третьего остановилось на уровне третьего этажа.

По итогам обследования установлено, что фундаментные блоки были уложены с нарушением технологии, что негативно повлияло на несущие конструкции зданий.

Фото: акимат Атырауской области

— В результате технического обследования было установлено, что блоки фундамента были уложены с нарушениями технологий, что оказало негативное влияние на несущие конструкции зданий. В связи с этим жилые дома признаны аварийными, а их завершение и дальнейшая эксплуатация невозможны, — сообщили в акимате Атырауской области.

В связи с этим принято решение о сносе трех объектов и строительстве нового жилого комплекса на их месте. Также поручено максимально эффективно использовать пригодные строительные материалы после демонтажа зданий в рамках нового проекта.

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