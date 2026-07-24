Ремонт Атырауской областной больницы за два года завершили только на 30%

Капитальный ремонт старых зданий Атырауской областной больницы вновь затянулся. В настоящее время в проектно-сметную документацию вносятся изменения, в связи с чем точные сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока остаются неизвестными, передает корреспондент Kazinform.

Ремонтные работы в зданиях областной больницы стартовали еще в ноябре 2024 года. Изначально проект планировали завершить в прошлом году, однако позже сроки сдвинули на август 2026 года. Столь затяжная реконструкция крайне негативно сказывается на местных жителях, ведь сегодня граждане вынуждены получать медицинскую помощь в самых разных локациях.

Фото: акимат Атырауской области

По данным управления здравоохранения, в августе прошлого года работы пришлось временно приостановить и отправить проект на доработку для внесения корректив в проектно-сметную документацию. В ходе анализа документов был выявлен ряд замечаний, касающихся инженерных решений, системы вентиляции, централизованного снабжения кислородом, а также функциональных помещений, не соответствующих современным требованиям к медицинским учреждениям.

— Корректировки были внесены в связи с существенными недостатками, выявленными в первоначальном проекте. В частности, в нем не был предусмотрен объем работ, необходимый для полноценного функционирования медицинского учреждения в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Объем дополнительных работ был включен в сметный расчет и получил одобрение Бюджетной комиссии. Откорректированная ПСД уже загружена в информационную систему и направлена в РГП на ПХВ «Госэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы, — сообщили в управлении.





На текущий момент уровень выполнения строительно-монтажных работ составляет лишь 30%, что подтверждается актами приемки. Окончательные сроки завершения ремонта будут определены только после получения положительного заключения государственной экспертизы. Общая стоимость данного проекта составляет 3,6 млрд тенге.

Параллельно сейчас разрабатывается проектная документация по наружным инженерным сетям. Чтобы обеспечить бесперебойную работу основных инженерных систем объекта, специалистами прорабатывается вопрос установки резервных источников питания.

Кроме того, акимат уже на протяжении многих лет планирует строительство нового корпуса областной больницы. В данный момент новое здание находится на стадии проектирования. Готовность документации оценивается в 25-30%, а полностью завершить проектные работы планируется до конца текущего года.

Отметим, что Атырауская областная больница состоит из трех зданий 1967, 1998 и 2002 годов постройки. Часть ее отделений временно переведена в модульную инфекционную больницу в селе Сарыозек. При этом в основном здании продолжают функционировать инсультный центр, отделения травматологии, нейрохирургии, хирургии и служба лучевой диагностики.

Еще одним актуальным вопросом для региона остается строительство нового здания для онкологического диспансера. В настоящее время подрядная организация, ответственная за реализацию этого проекта, уже определена.