Три правила для международных договоров закрепили в проекте новой Конституции РК

По ее словам, в конституционной практике взаимодействие национального и международного права традиционно строится по двум направлениям. С одной стороны, государство закрепляет в Конституции основные принципы международного права, общечеловеческие ценности, а также права и свободы человека, зафиксированные в международных документах. С другой — государства руководствуются принципом приоритета международного права по отношению к национальному праву, который рассматривается как правовая гарантия мира и взаимовыгодного сотрудничества.

В этой связи, проект Конституции предусматривает три ключевых положения, касающихся международных договоров.

Первое положение касается статуса международных договорных обязательств. По словам Шапак, нормы международных договоров признаются составной частью действующего права Казахстана.

— Так, в пункте 1 статьи 5 проекта прямо указано, что действующее право Республики Казахстан состоит из Конституции, соответствующих ей законов, нормативных постановлений Конституционного суда и Верховного суда Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, а также норм международных договорных обязательств Республики Казахстан. Тем самым закрепляется, что Республика Казахстан не отказывается от своих международных договорных обязательств, а, напротив, признает их важной составной частью действующего права, регулирующего общественные отношения. Это положение является устоявшимся принципом и не может вызывать споров, — отметила она.

Второе положение связано с порядком применения международных договоров. Как пояснила Шапак, механизм применения международных договоров на территории страны будет устанавливаться законами. При этом не допускается сомнение в юридической силе и обязательности международных договоров.

Третье положение предусматривает обязательное опубликование всех международных договоров, ратифицированных Казахстаном. По словам депутата, это является логическим продолжением закрепления их статуса в системе действующего права и обеспечивает прозрачность их применения.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд РК получит право оценивать исполнение решений международных организаций.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.