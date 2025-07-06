Три плотины в ВКО признаны аварийными, семь — готовят к модернизации

На заседании областного маслихата сообщили, что три объекта официально признаны аварийными, ещё семь плотин отобраны для приоритетной модернизации — с расчётом на их использование в целях орошения сельхозугодий.

По информации управления природных ресурсов, на балансе КГП «Шығыс су қоймалары» находятся 34 гидросооружения — 33 плотины и один шлюз-регулятор. По словам руководителя управления Армана Есентаева, техническое обследование показало, что три из них находятся в небезопасном состоянии и требуют реконструкции.

Среди проблемных сооружений — плотины Кандысу, Уйдене и Орта-Теректы, где власти региона вводили даже режим ЧС объектового характера.

Финансирование на проектную документацию по их реконструкции уже предусмотрено. Однако в коммунальной собственности области находится только Орта-Теректы. Два других объекта числятся за республиканскими структурами.

При этом в области уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации по шести приоритетным плотинам. В их числе — пруд-накопитель на реке Маховка в посёлке Солнечный Усть-Каменогорска.

— Мы выделили семь объектов, наиболее перспективных с точки зрения использования для орошения. На шесть из них деньги на ПСД уже направлены, по седьмому объекту сейчас ведётся работа по выделению финансирования, — отметил Арман Есентаев.

Всего на подготовку ПСД этих плотин требуется свыше 200 миллионов тенге.

Особое внимание депутаты уделили вопросам управления. Сейчас 24 гидротехнических сооружения находятся на балансе районных акиматов, и часть из них не прошла комплексного обследования. Предложено передать такие объекты в коммунальную собственность области — поэтапно и с учётом текущего состояния.

Кроме того, поручено усилить контроль за качеством ремонта и реконструкции, провести полную инвентаризацию всех гидросооружений, утвердить режимы их эксплуатации совместно с Ертисской бассейновой инспекцией, а также оформить разрешения на спецводопользование.

Окончательный отчёт о выполнении поручений депутаты намерены заслушать в маслихате до 1 декабря 2025 года. Контроль за ходом исполнения будет осуществлять постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, экологии и рационального природопользования.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению.