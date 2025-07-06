Три плотины в ВКО признаны аварийными, семь — готовят к модернизации
В Восточно-Казахстанской области усиливают контроль за состоянием гидротехнических сооружений, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
На заседании областного маслихата сообщили, что три объекта официально признаны аварийными, ещё семь плотин отобраны для приоритетной модернизации — с расчётом на их использование в целях орошения сельхозугодий.
По информации управления природных ресурсов, на балансе КГП «Шығыс су қоймалары» находятся 34 гидросооружения — 33 плотины и один шлюз-регулятор. По словам руководителя управления Армана Есентаева, техническое обследование показало, что три из них находятся в небезопасном состоянии и требуют реконструкции.
Среди проблемных сооружений — плотины Кандысу, Уйдене и Орта-Теректы, где власти региона вводили даже режим ЧС объектового характера.
Финансирование на проектную документацию по их реконструкции уже предусмотрено. Однако в коммунальной собственности области находится только Орта-Теректы. Два других объекта числятся за республиканскими структурами.
При этом в области уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации по шести приоритетным плотинам. В их числе — пруд-накопитель на реке Маховка в посёлке Солнечный Усть-Каменогорска.
— Мы выделили семь объектов, наиболее перспективных с точки зрения использования для орошения. На шесть из них деньги на ПСД уже направлены, по седьмому объекту сейчас ведётся работа по выделению финансирования, — отметил Арман Есентаев.
Всего на подготовку ПСД этих плотин требуется свыше 200 миллионов тенге.
Особое внимание депутаты уделили вопросам управления. Сейчас 24 гидротехнических сооружения находятся на балансе районных акиматов, и часть из них не прошла комплексного обследования. Предложено передать такие объекты в коммунальную собственность области — поэтапно и с учётом текущего состояния.
Кроме того, поручено усилить контроль за качеством ремонта и реконструкции, провести полную инвентаризацию всех гидросооружений, утвердить режимы их эксплуатации совместно с Ертисской бассейновой инспекцией, а также оформить разрешения на спецводопользование.
Окончательный отчёт о выполнении поручений депутаты намерены заслушать в маслихате до 1 декабря 2025 года. Контроль за ходом исполнения будет осуществлять постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, экологии и рационального природопользования.
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