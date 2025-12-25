Три новые СЭЗ появились в Казахстане в этом году

Ключевым фактором привлекательности этих территорий являются меры государственной поддержки. Поэтому вопросы совершенствования законодательства о СЭЗ и ИЗ всегда актуальны и требуют регулярного обновления.

С 2024 года в стране действует дифференцированный подход предоставления льгот по принципу «чем больше инвестиций, тем больше льгот», ориентированный на привлечение качественных проектов. Также внедрен механизм досрочного выкупа земельных участков на территории СЭЗ по истечении трех лет с момента ввода в эксплуатацию для проектов обрабатывающей промышленности, что позволило повысить привлекательность для потенциальных инвесторов.

Принимаются меры по дальнейшему развитию этих промышленных территорий.

Как сообщают в дирекции развития СЭЗ и ИЗ QazIndustry, в 2025 году в Казахстане созданы три СЭЗ — «Коркыт Ата», «Актобе» и «Атырау».

Кроме этого, расширены территории СЭЗ «Turan», «Морпорт Актау», «Павлодар», «Хоргос-Восточные ворота», «Сарыарка», «Jibek Joly», «Qyzyljar», «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

— В рамках реализации поручений Главы государства Правительством принято постановление о расширении территории СЭЗ «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Астана-Технополис», «Сарыарқа» и «Alatau» для развития аэропортов и создания мультимодальных аэрохабов. Расширены приоритетные виды деятельности СЭЗ «Морпорт Актау», «Jibek Joly», «Alatau», «Хоргос-Восточные ворота», «Актобе», «Коркыт Ата», «QYZYLJAR», «Парк инновационных технологий», — говорится в сообщении.

Такие меры способствуют привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и производств, внедрению инновационных технологий.

Работа по совершенствованию законодательства продолжается. Она направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие регионов и повышение конкурентоспособности экономики страны. Все принимаемые государством меры создают благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций, высокотехнологичных отраслей и стимулированию производства с высокой добавленной стоимостью.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане 17 специальных экономических зон и 67 индустриальных.

