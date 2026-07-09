Три новые поликлиники построят на левом берегу Астаны

На левобережье столицы действуют всего две государственные поликлиники, и обе работают с существенным превышением проектной мощности. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города Астаны в ответ на запрос агентства Kazinform.

Как отметили в ведомстве, рост численности населения левобережной части города значительно опережает развитие сети государственных поликлиник, что приводит к высокой нагрузке на действующие медицинские организации.

— На сегодняшний день на левом берегу функционируют всего две государственные поликлиники: одна в районе «Есиль» и одна в районе «Нұра», что не соответствует существующей потребности населения, — говорится в ответе управления.

По данным ведомства, поликлиника в районе «Есиль» рассчитана на 500 посещений в смену, однако фактически принимает 1 055 человек, что более чем вдвое превышает проектную мощность.

В районе «Нұра» единственная государственная поликлиника расположена в жилом массиве «Уркер». При проектной мощности 150 посещений в смену фактическая нагрузка достигает 376 посещений.

Для снижения дефицита медицинской инфраструктуры в столице реализуются новые проекты. В районе «Есиль», в жилом массиве «Тельмана», за счет средств частного инвестора ведутся строительно-монтажные работы поликлиники на 200 посещений в смену.

— Кроме того, планируется строительство двух поликлиник каждая на 500 посещений в смену в районах «Есиль» и «Нұра». Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 2028–2029 годы, — сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

Таким образом, до ввода новых объектов жители левого берега столицы продолжат пользоваться ограниченным числом государственных поликлиник, работающих с повышенной нагрузкой.

Ранее стало известно, что в Казахстане построят объекты здравоохранения стоимостью 108 млрд тенге.