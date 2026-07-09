Объекты здравоохранения стоимостью 108 млрд тенге построят в Казахстане

Сегодня в Казахстане одновременно ведется строительство 51 объекта здравоохранения на сумму 108 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

— Министерство здравоохранения продолжает реализацию масштабных проектов по развитию медицинской инфраструктуры в рамках поручений Главы государства, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи для населения. Сегодня в Казахстане одновременно ведется строительство 51 объекта здравоохранения на сумму 108 млрд тенге. Из них 55 млрд тенге направлено на модернизацию районных больниц в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», еще 53 млрд тенге предусмотрено на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, — говорится в сообщении.

Также продолжается строительство многопрофильных больниц на 300 коек в городах Кызылорда и Усть-Каменогорск, поликлиник в микрорайонах Оркен и Нурсая Атырауской области, а также поликлиник на 250 посещений в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области и на 500 посещений в городе Талдыкорган.

В 2026 году также планируется завершить ряд объектов, профинансированных в 2025 году за счет средств Специального государственного фонда. Среди них — онкологический диспансер в Караганде, реконструкция областной детской больницы в Талдыкоргане, сейсмоусиление зданий Кербулакской районной больницы области Жетісу, а также строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске.

— Реализация данных проектов позволит значительно укрепить инфраструктуру системы здравоохранения, создать современные условия для оказания медицинской помощи и повысить доступность медицинских услуг для жителей всех регионов страны. Особое внимание уделяется развитию сельского здравоохранения. До конца 2026 года планируется модернизировать 32 районные больницы, доведя их до уровня современных многопрофильных центральных районных больниц, — отметили в Минздраве РК.

Обновление включает не только капитальную реконструкцию объектов, но и оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, включая компьютерные томографы и ангиографические комплексы.

По данным Министерства, это позволит существенно повысить оперативность диагностики и лечения пациентов с острыми состояниями, прежде всего при инсультах и инфарктах, когда своевременная медицинская помощь в так называемый «золотой час» имеет решающее значение для сохранения жизни и здоровья человека.

По оценкам специалистов, реализация проекта позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов примерно на 20 процентов.

Важным направлением развития медицинской инфраструктуры остается государственно-частное партнерство. Сегодня в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству современных многопрофильных больниц в городе Кокшетау на 630 коек, городе Косшы на 350 коек, а также нового медицинского комплекса в Алматы.

Приоритетом государственной политики остается также развитие службы охраны материнства и детства. По поручению Главы государства реализуется программа строительства сети современных перинатальных центров.

До 2029 года предусмотрено строительство девяти перинатальных центров в городах Астана (два центра), Алматы, Шымкент, Караганда, Каскелен Алматинской области, Кызылорда, Уральск и селе Темирлановка Туркестанской области.

Создание современных медицинских организаций, оснащенных передовым оборудованием, способствует повышению качества и доступности медицинской помощи независимо от места проживания граждан, развитию высокотехнологичной медицины и укреплению кадрового потенциала отрасли.