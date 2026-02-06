Три нарушения ПДД — пересдача: в Кыргызстане меняют правила для водителей

В Кыргызстане водителей транспортных средств, грубо нарушающих правила дорожного движения три и более раз в течение года, будут отправлять на пересдачу экзамена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.