13:05, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Три нарушения ПДД — пересдача: в Кыргызстане меняют правила для водителей
В Кыргызстане водителей транспортных средств, грубо нарушающих правила дорожного движения три и более раз в течение года, будут отправлять на пересдачу экзамена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.
Согласно местному законодательству, на повторную сдачу теоретического экзамена будут отправлять за серьезные нарушения, среди которых:
- управление авто без государственных номерных знаков;
- невыполнение требования об остановке транспортного средства;
- превышение скоростного режима 40 км/ч и 60 км/ч;
- непредоставление приоритета транспортным средствам со спецсигналами;
- нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;
- причинение ущерба дорожным сооружениям или иному имуществу в результате нарушения ПДД;
- нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека;
- передача управления транспортом нетрезвому водителю или лицу без водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане за не знание ПДД у водителей будут изымать права на месте совершения правонарушения.