    13:05, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Три нарушения ПДД — пересдача: в Кыргызстане меняют правила для водителей

    В Кыргызстане водителей транспортных средств, грубо нарушающих правила дорожного движения три и более раз в течение года, будут отправлять на пересдачу экзамена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

    Фото: Freepik

    Согласно местному законодательству, на повторную сдачу теоретического экзамена будут отправлять за серьезные нарушения, среди которых:

    • управление авто без государственных номерных знаков;
    • невыполнение требования об остановке транспортного средства;
    • превышение скоростного режима 40 км/ч и 60 км/ч;
    • непредоставление приоритета транспортным средствам со спецсигналами;
    • нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;
    • причинение ущерба дорожным сооружениям или иному имуществу в результате нарушения ПДД;
    • нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека;
    • передача управления транспортом нетрезвому водителю или лицу без водительского удостоверения.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане за не знание ПДД у водителей будут изымать права на месте совершения правонарушения.

    Кыргызстан Водители ПДД Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
