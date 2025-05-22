В Кыргызстане за незнание ПДД у водителей будут изымать права

Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях вынесены на общественное обсуждение. Проверка знаний ПДД на месте совершения правонарушения позволит своевременно выявлять недостаточный уровень подготовки водителей, обеспечит превентивное воздействие, будет способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения.

Согласно статистике, в Кыргызстане в первом квартале 2024 года зафиксировано 1338 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 97 человек, 1912 получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период текущего года зарегистрировано 1491 ДТП, число погибших составило 115 человек, пострадавших – 2200.

Водителей будут проверять на знание ПДД за следующие нарушения: · вождение при установленном запрете на управление транспортным средством; · управление неисправным транспортным средством; · отсутствие госномера или попытка его скрыть; · невыполнение требования автоинспектора об остановке; · превышение установленной скорости; · проезд на красный свет светофора или нарушение запрета инспектора на проезд; · проезд по тротуару или велосипедной дорожке, отказ уступить дорогу общественному транспорту; · установка «прямотока»; · выезд на встречную полосу, совершение неправильного маневра; · автохулиганство; · нарушение правил, которое привело к повреждению чужого имущества; · нарушение правил, которое нанесло ущерб здоровью другого человека; · управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача руля нетрезвому водителю; · установка на транспортное средство дополнительных элементов, наклеек и аксессуаров без соответствующего разрешения; · нарушение правил перевозки опасных грузов; · нарушение правил перевозки пассажиров.

В случае неудовлетворительного результата водитель направляется на обязательную сдачу теоретического экзамена. При этом права подлежат временному изъятию до момента успешной сдачи экзамена. Порядок проведения оценки знаний ПДД и пересдачи экзаменов, а также процедура временного прекращения действия водительского удостоверения будут определяться кабинетом министров.

В случае несогласия водителя с правонарушением, оценка уровня знаний правил дорожного движения определяется по итогам вынесения постановления согласно требованиям Кодекса о правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения у нарушивших их водителей на месте совершения правонарушения.