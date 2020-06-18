Три молочно-товарных фермы построят в Айыртауском районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районах Северо-Казахстанской области строят современные молочно-товарные фермы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одну из них обещают сдать в эксплуатацию через два месяца в Айыртауском районе. Аким района Дархан Амрин на своей странице в Facebook рассказал, что ферму на 400 голов строят недалеко от села Арыкбалык.

Сейчас на объекте выставили каркас, заливают пол. Оборудование уже привезли. Предприниматель планирует установить там солнечные батареи для обеспечения энергией.

«В этом году в нашем районе планируется ввод 2-х МТФ в селах Арыкбалык и Антоновка. Партнёром выступает молодой и энергичный Маначинский Валерий (завод Milk Project в селе Садовое). Объясняю условия финансирования: половина суммы выделена по линии СПК под 2% годовых на 10 лет (такая линия действует только в Северо-Казахстанской области). Вторая половина - в рамках программы «Экономика простых вещей» под 6%. Третью МТФ на 300 голов начнем строить ближе к осени недалеко от села Каратал. Это первые шаги к созданию молочного кластера Айыртауского района», - написал Д. Амрин.

Всего в регионе в этом году планируют построить 10 молочно-товарных ферм.



