+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 24 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три молочно-товарных фермы построят в Айыртауском районе СКО

18 Июня 2020 12:00
Поделиться:
Три молочно-товарных фермы построят в Айыртауском районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районах Северо-Казахстанской области строят современные молочно-товарные фермы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
3000 птенцов бесплатно раздали в рамках проекта «Ауыл өнiмi» в ЗКО
Апортовые сады достигли двух тысяч гектаров в Жетысу До 40 сортов помидоров выращивает туркестанский аграрий Сильный град уничтожил посевы на юге Грузии

Одну из них обещают сдать в эксплуатацию через два месяца в Айыртауском районе. Аким района Дархан Амрин на своей странице в Facebook рассказал, что ферму на 400 голов строят недалеко от села Арыкбалык.

Сейчас на объекте выставили каркас, заливают пол. Оборудование уже привезли. Предприниматель планирует установить там солнечные батареи для обеспечения энергией.

«В этом году в нашем районе планируется ввод 2-х МТФ в селах Арыкбалык и Антоновка. Партнёром выступает молодой и энергичный Маначинский Валерий (завод Milk Project в селе Садовое). Объясняю условия финансирования: половина суммы выделена по линии СПК под 2% годовых на 10 лет (такая линия действует только в Северо-Казахстанской области). Вторая половина - в рамках программы «Экономика простых вещей» под 6%. Третью МТФ на 300 голов начнем строить ближе к осени недалеко от села Каратал. Это первые шаги к созданию молочного кластера Айыртауского района», - написал Д. Амрин.

Всего в регионе в этом году планируют построить 10 молочно-товарных ферм.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Строительство   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив